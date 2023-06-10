Hep güldürdü, hem düşündürdü

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “Başka Bir Tarım Mümkün” anlayışıyla bu yıl ikinci kez düzenlenen ulusal karikatür yarışmasında dereceye giren eserler belirlendi. “Köylünün Örgütlü Gücü Kooperatif” temasıyla yapılan yarışmada birinciliği Halit Kurtulmuş Aytoslu, ikinciliği Mehmet Selçuk, üçüncülüğü Ahmet Öztürklevent kazandı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin “Köylünün Örgütlü Gücü Kooperatif” temasıyla bu yıl ikincisini düzenlediği ulusal karikatür yarışmasında dereceye giren eserler belirlendi. Birinciliği Bursa’dan Halit Kurtulmuş Aytoslu, ikinciliği Denizli’den Mehmet Selçuk, üçüncülüğü İstanbul’dan Ahmet Öztürklevent’in kazandığı yarışmada İzmir’den Melek Demirel, Kocaeli’nden Mustafa Enes Çakıcı ve Sinop’tan Zeliha Nur Maviş ise Genç Teşvik Ödülü’ne layık görüldü. Seçici kurul Kocaeli’nden Ahmet Özalp, İzmir’den Cemalettin Güzeloğlu ile İstanbul’dan Nuhsal Işın’ı ise mansiyon ödülüne layık gördü.

186 eser katıldı Tarımsal üretim faaliyetlerinde örgütlenmenin güçlendirilmesinin hedeflendiği yarışmaya 95 kişi toplam 186 karikatürle katıldı.

Karikatürist Mehmet Tevlim, Muhittin Köroğlu, Mustafa Yıldız ve Yusuf Akıncı, S. S. Foça Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı ve S. S. İzmir Köy Koop Birliği Denetim Kurulu Üyesi Nurgül Uçar Aktuğ, S. S. Gödence Tarımsal Kalkınma Yönetim Kurulu Başkanı Çağatay Özcan Kokulu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Şevket Meriç’ten oluşan Seçici Kurul tarafından yapılan değerlendirmede 9 katılımcı ödül almaya hak kazandı.

5 Haziran’da İzmir Tarımı Geliştirme Merkezi’nde (İZTAM) yapılan Seçici Kurul toplantısından sonra İzmir Köy Koop Birlik Başkanı Neptün Soyer ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay yarışma hakkında bilgi aldı.