Hentbolda depremde acı kayıp... Kütahya ailesi son yolculuğuna uğurlandı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde Hatay Antakya'da yaşadığı Rönesans Rezidans'ta enkaz altında kalan ve hayatını kaybeden A Milli Erkek Hentbol Takımı ve Plaj Hentbolu Milli Takımı Kaptanı Cemal Kütahya ile 5 yaşındaki oğlu Çınar Kütahya, memleketleri Konya'da son yolculuklarına uğurlandı.KONYA (İGFA) - Merhum Cemal Kütahya ve oğlu Çınar Kütahya’nın cenazesi bugün Konya’daki Kurtuluş Camisi’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kurtuluş Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç yaptığı açıklamada, "Türkiye hentbolu, Türk sporu çok vatansever, yetenekli, koca yürekli bir sporcusunu ve ailesini kaybetti. Çok üzgünüz, kelimelerle ifade etmek zor. Hepimizin başı sağ olsun. Mekanları cennet olsun inşallah. Çok üzgünüz, tüm ülkemize baş sağlığı diliyorum. Cemal'in hentbol camiasında birçok takımda arkadaşı oldu, takımlarda oynadı. Oradaki takım arkadaşları da burada. Herkes son yolculuğuna uğurlamak için bir arada. Hepimizin sabırlı ve metanetli olması lazım" dedi.

A Milli Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü Okan Halay da "Gerçekten bizim için çok zor bir süreç. İnanılmaz üzüntülüyüz. Duygularımızı kelimelerle ifade etmekte çok zorluk çekiyoruz. Cemal, hem insani olarak hem ahlaki olarak hem de sporcu kişiliği olarak hentbolun önemli kişilerinden biriydi. Küçük oyuncularımız için rol model oyuncularımızdan biriydi. Örnek olabilecek bir aile yapısına da sahipti. Yeri doldurulamaz bir insan olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.