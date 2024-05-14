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Hemşireler Ata’nın huzurunda

12 Mayıs Hemşireler Günü ve 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası dolayısıyla Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni düzenlendi

YAŞAM 14.05.2024, 11:15
Hemşireler Ata’nın huzurunda

12 Mayıs Hemşireler Günü ve 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası dolayısıyla Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni düzenlendi.

Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Hemşirelik Platformu tarafından Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Kayseri Devlet Hastanesi, Türk Hemşireler Derneği Kayseri İl Temsilciliği, Kayseri Memorial Hastanesi ve diğer kurumlarda görevli hemşireler ve hemşirelik bölümü öğrencilerinin katılımı ile Atatürk Anıtı önünde bir tören düzenlendi. NNYÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Zeliha Kaya Erten,  Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Handan ZİNCİR, Kayseri Memorial Hemşirelik Hizmetleri müdürü Kamile AYKUT ve Kayseri Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Derya APAYDIN ile beraber Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Doç. Dr. Zeliha KAYA ERTEN Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından bir basın açıklaması yaptı. Hemşirelerin, tüm dünyada ve ülkemizde de kendilerini birçok riskin içine atarak her yerde küresel sağlık sorunlarına çözüm bulmak için bakım ve liderlik sağladığını belirten Erten, “Bu nedenle hemşireler sağlık için temel yaşam gücüdür. Ancak dünya çapındaki sağlık sistemleri bu değerli kaynağa, yani hemşirelere değer vermede yetersiz kalmış, korumada, saygı duymada ve yatırım yapmada başarısız olmuştur” dedi. Uluslararası Hemşireler Konseyi Değişim Bildirgesinde yer alan, hükümetlerin ve iş verenlerin güvenli, uygun maliyetli, erişilebilir ve duyarlı sağlık sistemi oluşturmak, sürdürmek ve hemşireleri görünmez olmaktan paha biçilemez hale getirmek için atmaları gereken politika eylem önerilerini de hatırlatan Erten, bu noktada üniversiteler hastaneler ve dernekler olarak her türlü desteğe hazır olduklarını söyledi.

Doç. Dr. Zeliha Kaya Erten’in açıklamasından sonra tören Atatürk Anıtı önünde geleneksel toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

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