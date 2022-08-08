Hem yüzme öğreniyor hem de doyasıya eğleniyorlar

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi yaz spor okulları kapsamında özel gereksiminli çocuklar için yüzme kursu açtı.DİYARBAKIR (İGFA) - Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından öğrencilerin yaz tatilini verimli geçirmesi amacıyla açtığı yüzme kursları devam ediyor.

Seyrantepe Toki’de bulunan Büyükşehir Belediyesi Yüzme Havuzunda eğitim alan öğrenciler, antrenörler eşliğinde hem yüzmeyi öğreniyor hem kavurucu sıcaklarda serinlemenin keyfini sürüyor.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli Şube Müdürlüğüne bağlı Aktif Yaşam Merkezinden yararlanan özel gereksinimli çocuklar da haftanın belirli günlerinde eğitmenler eşliğinde hem yüzme öğreniyor hem de doyasıya eğleniyor.

Yüzme, gelişim süreçlerine katkıda bulunuyor

Aktif Yaşam Merkezi eğitmeni Mustafa Yaşar, yüzmenin özel gereksinimli çocuklar üzerinde rahatlatıcı bir etkisinin olduğunu söyledi.

Aktif Yaşam Merkezinin özellikle zihinsel engellilere yönelik aktivitelerinin olduğunu belirten Yaşar, şöyle konuştu:

“Down sendromu, otizm, mental rahatsızlığı olan çocuklarımıza hizmet veriyoruz. Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı'nın bize sunmuş olduğu imkanlarla çocuklarımızı haftanın periyodik günlerinde getirip burada yüzme etkinliğinden faydalanıyoruz. Buradaki temel amacımız çocukların hem bu sıcak mevsimde serinlemesine vesile olmak hem de gelişim süreçlerine katkıda bulunmak.”

Antrenörü Mecit Ateş ise Büyükşehir Belediyesi Yüzme Havuzundan yaklaşık 3 bin öğrencinin yararlandığını söyledi.

Özel gereksinimli çocuklarla yakından ilgilendiklerini kaydeden Ateş, şunları aktardı:

“Haftanın 5 günü akşama kadar burada çocuklara yüzmeyi öğretiyoruz. Bugün de özel gereksinimli kardeşlerimize yüzmeyi öğretmeye çalışıyoruz. Çocukların önce su korkularını yenmesini sağlıyor sonra da yavaş yavaş yüzmeyi öğretiyoruz.”