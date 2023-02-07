Hem oyuncağını, hem harçlığını yollamış...

Edirne'nin Keşan ilçesinde deprem bölgesine gönderilmek üzere Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen yardım kampanyasına gelen bir hediye orada bulunan vatandaşları duygulandırdı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Deprem bölgesine Keşan Lisesi Spor Salonu'nda toplanan yardım koliler arasında küçük bir çocuğun bağışı olan oyuncağın üzerine tutturulan harçlığı, duygulu anlar ve gözlerin dolmasına neden oldu.

Küçük çocuğun böyle bir günde böyle bir yardımla kampanyaya katılması büyükler tarafından takdir edildi.