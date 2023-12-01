Son Dakika

Hem Kesimoğlu’na, hem de fuara misafir oldular

YAŞAM 01.12.2023, 15:59
Hem Kesimoğlu’na, hem de fuara misafir oldular

Kırklareli Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen 3. Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi ve Otomotiv Fuarı’nın açılışında, bölgedeki belediye başkanı mevkidaşları, hem Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, hem de fuarın misafiri oldular.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Büyükkarıştıran Belediye Başkanı Ertuğrul Çamlıca, Kıyıköy Belediye Başkanı Tercan Yatkın, İğneada Belediye Başkanı Tahir Işık, açılış programına yetişerek, tören kurdelasını Başkan Kesimoğlu ve protokol heyeti ile birlikte kestiler.

Çok sayıda ilçe ve belde belediye başkanı da, Başkan Kesimoğlu’na hayırlı olsun tebriklerini ileterek, fuarda emeği geçen kurum ve kuruluşları kutladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da, Cumhuriyet’in 100. Yılı dolayısıyla hazırlanan aktivite tırını, vatandaşların ve çocukların hizmetinde olması için Türkiye’de ilk kez şehir dışı olarak Kırklareli’ne yolladı.

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu; “Fuar dolayısıyla programları uyarak yanımızda olan, program akışları farklı olduğu için gelemese de, tebriklerini bizlere ileten belediye başkanı mevkidaşlarıma, dostlarıma teşekkür ediyorum. Ayrıca 100. Yıl tırını Kırklarelili vatandaşlarımız ile buluşturan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ve yol arkadaşı Mahir Polat’a teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 34
2. Galatasaray 13 34
3. Beşiktaş 13 25
4. A.Demirspor 13 23
5. Trabzonspor 13 23
6. Kayserispor 13 23
7. Antalyaspor 14 20
8. Hatayspor 14 18
9. Kasımpasa 13 18
10. Rizespor 13 18
11. Ankaragücü 13 16
12. Karagümrük 14 15
13. Sivasspor 13 15
14. Gaziantep FK 13 15
15. Konyaspor 13 13
16. Pendikspor 13 13
17. Başakşehir 13 12
18. Alanyaspor 13 10
19. İstanbulspor 14 9
20. Samsunspor 13 8
Takımlar O P
1. Eyüpspor 13 33
2. Kocaelispor 13 29
3. Bandırmaspor 13 25
4. Göztepe 13 23
5. Gençlerbirliği 13 23
6. Bodrumspor 13 21
7. Sakaryaspor 13 20
8. Keçiörengücü 13 19
9. Ahlatçı Çorum FK 13 17
10. Erzurumspor 13 17
11. Boluspor 13 16
12. Adanaspor 13 15
13. Manisa FK 13 14
14. Şanlıurfaspor 13 14
15. Ümraniye 13 12
16. Pendikspor 0 0
17. Tuzlaspor 13 11
18. Giresunspor 13 9
19. Altay 13 5
Takımlar O P
1. Arsenal 13 30
2. M.City 13 29
3. Liverpool 13 28
4. Aston Villa 13 28
5. Tottenham 13 26
6. M. United 13 24
7. Newcastle 13 23
8. Brighton 13 22
9. West Ham United 13 20
10. Chelsea 13 16
11. Brentford 13 16
12. Wolves 13 15
13. Crystal Palace 13 15
14. Fulham 13 15
15. Nottingham Forest 13 13
16. Bournemouth 13 12
17. Luton Town 13 9
18. Sheffield United 13 5
19. Everton 13 4
20. Burnley 13 4
Takımlar O P
1. Real Madrid 14 35
2. Girona 14 35
3. Atletico Madrid 13 31
4. Barcelona 14 31
5. Athletic Bilbao 14 25
6. Real Sociedad 14 25
7. Real Betis 14 24
8. Getafe 14 19
9. Valencia 14 19
10. Rayo Vallecano 14 19
11. Las Palmas 14 18
12. Villarreal 14 15
13. Deportivo Alaves 14 15
14. Osasuna 14 14
15. Sevilla 13 12
16. Cadiz 14 11
17. Mallorca 14 10
18. Celta Vigo 14 8
19. Granada 14 7
20. Almeria 14 3