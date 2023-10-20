Hem kazandılar, hem tanıttılar

Manisa Büyükşehir Belediyespor Bakken Bears deplasmanında oynadığı maçtan galip ayrılırken, mücadeleden önce karşılaşmaya gelen taraftarlara dünyaca ünlü çekirdeksiz sultani üzüm ile mesir macunu da dağıtıldı. Yeşil-beyazlı takım, hem karşılaşmayı kazandı, hem de Manisa’nın tanıtımına katkı sağladı.MANİSA (İGFA) - Potanın Tarzanları, 18 Ekim Çarşamba günü Danimarka’da Bakken Bears ile karşılaştı. Karşılaşma öncesinde maça gelen taraftarlara bir de sürpriz yapıldı.

Maç öncesinde iki takım taraftarlarına dünyaca ünlü çekirdeksiz sultani üzüm ve neredeyse 5 asırlık bir tarihi olan mesir macunu dağıtıldı. Ülkenin ve Manisa’nın tanıtımına büyük katkı sağlayan organizasyonda Manisa BBSK Başkanı Bora Çaylan ve Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Pekçetin ile Ali Caner Vatansever’in dağıtttığı hediyeler memnuniyetle karşılandı.



Manisa BBSK Başkanı Bora Çaylan, “Ülkemizin ve Manisa’mızın da tanıtımına katkı sağlayan bir Avrupa Kupası oynuyoruz. Vatan hasretini çeken taraftarlarımıza ve Danimarka vatandaşlarına hatıra olması ve tanıtımımız noktasında dünyaca ünlü çekirdeksiz sultani üzüm ve mesir macunu dağıttık. Oraya gelen vatandaşlar gerçekten çok memnun kaldı. Bizlere bu noktada destek veren sivil toplum kuruluşlarına da teşekkür ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün öncülüğünde hem sportif başarılara hem de şehrimizin ve ülkemizin tanıtımına katkı sağlamaya devam edeceğiz” dedi.