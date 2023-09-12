‘Hello Mersin’ Kulübü hizmette

Mersinlileri sanattan spora, eğitimden kültüre pek çok alanda farklı projeler ve etkinliklerle buluşturan Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin yeni projesi ‘Hello Mersin’ hizmet vermeye başladı. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerine başlayan yabancı dil kulübünde, yediden yetmişe vatandaşlar yeni bir dil öğrenmenin keyfini çıkartıyor.MERSİN (İGFA) - Drama, dil oyunları, sunumlar ve grup çalışması gibi birçok etkinlik sayesinde hem eğlenip hem öğrenmeyi amaçlayan kulüpte, vatandaşlar daha akıcı ve özgüvenli bir iletişimin kapılarını aralıyor. Dil öğrenmenin yanı sıra, dil kulüplerine de ev sahipliği yapan ‘Hello Mersin’, dil alanında kendini geliştirmek isteyen Mersinlileri buluşturuyor. Kulübe katılmak isteyen vatandaşlar, www. mercek.mersin.bel adresinden ya da Alo 185 hattından başvurularını yapabiliyor.

Yıldırım: “ ‘Hello Mersin’ ile birlikte dil pratiklerimizi geliştireceğiz”

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak her geçen gün vatandaşları yeni projeler ve hizmetlerle buluşturduklarını ifade eden Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Engin Yıldırım, bunlardan birisi olan ‘Hello Mersin’ ile birlikte, vatandaşların birçok farklı dilde konuşma pratiklerini geliştirebileceği yeni bir alan düzenlediklerini ifade etti. Çocuklardan yetişkinlere kadar her yaş grubundan Mersinlilerin katılım sağlayabileceği dil kulübünde konuşma pratiğinin geliştirilmesini amaçladıklarını söyleyen Yıldırım, “Ülkemizin en büyük sorunlarından biri, dili bilmekten ziyade onu kullanma ve bu pratiği artırma eksikliğiydi. Bu proje sayesinde de bunu aşacağımıza inanıyoruz” dedi.

Çelik:“ ‘Hello Mersin’ güvenli bir öğrenme alanı”

Kulüp sayesinde dil konuşma becerilerinin geliştirilip, akıcı bir iletişim sağlamak amacında olduklarını kaydeden ‘Hello Mersin’ proje sorumlusu Başak Çelik, “İlkokul çağlarından beri dil eğitimi alıyoruz, ama asla bunu pratiğe dökemiyoruz. Bu kulüp sayesinde yanlış algıyı kırmak istiyoruz” dedi. Hem eğlenmeyi, hem de öğrenmeyi amaçladıklarını belirten Çelik, “Gönül rahatlığıyla burada hatalarınızı yapabilirsiniz. Hem hafta içi, hem de hafta sonu akşam gruplarımız olmak üzere kulübümüz hizmete açık” diye konuştu.

Hem enerjik hem de dinamik ortamıyla gençler kulübü çok sevdi

Mersin İngilizce Grubu’nun iki senedir adminliğini yapan Buğra Çalışkan, “İngilizce topluluğu olarak, Büyükşehir Belediyesi’nin sağlamış olduğu imkanlardan faydalanmak için geldik. İki senedir Mersin’de pek çok yerde etkinlik düzenledim. İlk defa böyle bir yer görüyorum ve çok beğendim” dedi. Ortamın renkli ve çeşitli olanaklar sunmasından dolayı memnun olduğunu kaydeden Çalışkan, “Hem sıcak, hem soğuk içecek ve atıştırmalıkların ücretsiz sunulması da çok iyi. En güzel yanlarından biri de, her yaş grubuna hitap etmesi. Böyle bir kulübün açılmasından dolayı çok mutlu oldum” dedi.

Kulübün, insanların sosyal aktivitelerde bulunmasına katkı sağladığını belirten Ebru Özsoy, “Buranın çok hoş ve ferah bir havası var. Oyunlar oynayabiliyorsunuz. Duvarlarda dahi İngilizce yazılar var. Çok beğendim” dedi. Ortamın enerjisini de güzel bulduğunu söyleyen Özsoy, “Kitapların olması, kütüphane havası yaratıyor. İnsanlar buraya tek başına ya da grupla da gelebiliyor. O yüzden gerçekten güzel” diye konuştu.

Spontane olması sayesinde, kulübün kendini cezbettiğini söyleyen Yusuf Hazırlıoğlu ise, “Burayı her akşam gelebilecek bir yer olarak buldum. Her yaş grubundan insanların gelebileceği ve özellikle belli bir müfredata bağlı olmadan konuşmaların ve etkinliğin yapılabiliyor olmasını çok hoş buldum” dedi.