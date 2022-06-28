'Hedef Toplumsal Cinsiyet Eşitliği' programı başladı

İş dünyasında kadınların temsilini ve liderliğini artırmak için UN Global Compact’in üçüncü kez hayata geçirdiği Hedef Toplumsal Cinsiyet Eşitliği (Target Gender Equality) programının yeni dönemi Türkiye’de başladı.İSTANBUL (İGFA) - UN Global Compact’in 2021 yılı CEO araştırmasına göre şirketlerin yüzde 81’i eşit fırsat politikasını benimsemiş durumda. Araştırmaya katılan şirketlerin yarısından fazlası (%55) doğum izni, çocuk bakımı ve doğum sonrası izin desteği dahil olmak üzere çalışan anne-babaları destekleyen politikalara sahip olduğuna dikkati çekildi.

Global Compact Türkiye, bu yıl üçüncüsünü başlattığı ve 52 ülkede uygulanacak Hedef Toplumsal Cinsiyet Eşitliği (Target Gender Equality) programı ile üst yönetimde kadın liderliğini artırmayı hedefledi.

Programla UN Global Compact, üye şirketlerine yönelik performans analizi, kapasite geliştirme atölyeleri, birbirinden öğrenme ve çok paydaşlı diyalog ortamlarını sağlayarak şirketleri kadınların üst düzeyde temsili ve liderliği için iddialı ve gerçekçi hedefler belirleme ve bunlara ulaşma konusunda destekliyor.

Şirketlerin eşitliği kendi organizasyonları içinde hayata geçirerek bir yandan kadınları karar mekanizmalarına dahil etmenin sonuçlarından yararlanırken diğer yandan kurumsal yurttaşlar olarak yurttaşların insan haklarının korunduğu bir uygulama alanı oluşturduğunu belirten Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu Eşbaşkanı Melsa Ararat, bu alandaki pratiklerden edinilen deneyimlerin şirketlerin diğer alanlardaki dönüşüm çabaları için de bir öğrenme fırsatı oluşturacağını söyledi.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu Eş Başkanı Erdal Karamercan, bu program sayesinde paydaşlarla bilgi ve deneyim paylaşacak, şirket özelinde belirlenen hedeflere nasıl ulaşacaklarına yön verecek eylem planları hazırlayacaklarını söyledi.

2023 yılının Mart ayına kadar sürecek programın 2022-2023 döneminde programına katılan şirketler şöyle:

AKSA Enerji, Anadolu Hayat Emeklilik, Aterko Yapı, Aydem Enerji, Aydem Yenilenebilir Enerji, Borusan Otomotiv, Bosch, BriSA, Büyük Şefler Gıda (BigChefs), Defacto, Delta Star Enerji ve Madencilik, Erkurt Holding, Eti Soda, Hepsiburada, INSPARK, Karsan Otomotiv, Klimasan, Kontrolmatik, Mavi, Orhan Holding, Polisan Holding, Selekt Computer (reeder), SOCAR Türkiye, Temsa ve Volt Elektrik.