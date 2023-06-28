Haziran ayı imar toplantısı Gölcük’te yapıldı

Her ay düzenli olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan imar toplantısı bu kez Gölcük Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşti.KOCAELİ (İGFA) - 12 ilçenin belediyesinin başkan yardımcıları, imar müdürleri ve teknik personelinin katıldığı ve Büyükşehir Belediyesi uzman personelinin de hazır bulunduğu toplantıya Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Osman Günler de katıldı.

YILDIRIM: ÖNEMLİ BİR GÖREV YAPIYORSUNUZ

Toplantının başında katılımcılara hitap eden ve deprem bölgelerinden Hatay’da yaptıkları görevlere değinen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Bir şehrin afet anında verdiği reaksiyonu ve insan hayatını ne derece ağır etkilediğini biz orada gördük. 1999 depremini biz Gölcük’te yaşamıştık ancak çok daha ağır koşulların orada olduğunu gördük. Sizler aslında Kocaeli’nin imarı ve şehrin kendi kimliğini kazanması noktasında en önemli görevi yapıyorsunuz. Bizim burada yaşadığımız bir sorun Karamürsel’de, İzmit’te veya Çayırova’da daha önceden yaşanmış olabilir. O konu ile alakalı verilmiş olan bir karar olabilir. Üretilen çözümün buraya da uygulanması veya da farklı bir şekilde uygulanması söz konusu olabilir” dedi. Başkan Sezer’den sonra söz alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Osman Günler, toplantının belirlenen gündem maddeleri üzerinde genel değerlendirmelerde bulundu.

GENEL DEĞERLENDİRMELER YAPILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 12 ilçenin belediyesinin başkan yardımcıları, imar müdürleri ve teknik personelinin katıldığı Aralık ayı imar toplantısı Gölcük ilçesinde düzenlendi. Önemli gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde 12 Mayıs 2023 tarihinde yapılan değişiklikler değerlendirildi. Ayrıca toplantıda 2023 yılında yapılacak olan çalışmalar hakkında istişareler yapıldı.