Hazine Avı şampiyonları belli oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı (SKGA), Kentimiz İzmir Derneği ve UNDP Türkiye işbirliğiyle iklim krizi, eşitsizlik, yoksulluk ve açlıkla mücadeleye dikkat çekmek amacıyla Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Hazine Avı düzenlendi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı (SKGA), Kentimiz İzmir Derneği ve UNDP Türkiye işbirliği ile iklim krizi, eşitsizlik, yoksulluk ve açlıkla mücadeleye dikkat çekmek amacıyla Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Hazine Avı düzenlendi. Kültürpark’ta yapılan Hazine Avı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı, BM Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton’un konuşmalarının ardından UNDP İzmir temsilcisi Güvenç Küçüktok tarafından başlatıldı.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı (SKA) yerelleştirmeyi amaçlayan ve yarışma formatından çok dayanışma ve işbirliğine dayalı etkinlikle dünya için özgür, adil ve barış dolu bir gelecek kurmanın önemi vurgulandı.

35 gönüllü görev aldı 17 sürdürülebilir kalkınma amacının her biri için oluşturulan şifreleri çözmeyi amaçlayan 79 takımdan oluşan Hazine Avı’nda 315 yarışmacı “kimseyi geride bırakmama” temasıyla farklı rollere bürünerek insanlar arasındaki eşitsizlikleri deneyimledi. Eşitsizlik oyunu sonrasında başlayan yarışma 17.30’da sona erdi. Tüm şifreleri çözerek son noktaya ulaşan 28 takım takımın koordinasyonunu ise 35 gönüllü sağladı.

Pek çok kategoride ödül verildi Etkinlik, çoğu genç olan katılımcıya sürdürülebilir kalkınma amaçlarını keşfetmeleri ve 2030 yılına kadar bu amaçlara ulaşmaya nasıl katkıda bulunabileceklerini düşünmeleri için fırsat sağladı.

Yarışma sonunda ekipler “en yardımsever”, “en renkli”, “en çevreci”, “en sürdürülebilir”, “en çok koşan”, “en sosyal”, “en kapsayıcı”, “en yetenekli”, “en yaratıcı isimli” ve “en hızlı” takım kategorilerinde ödüller aldı. Ödüller Kültürpark Açık Hava Sahnesi’nde verildi.