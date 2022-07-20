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Hazar'da gençlerin kamp coşkusu

YAŞAM 20.07.2022, 08:49
Hazar'da gençlerin kamp coşkusu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, tatil yapma imkânı bulunmayan çocuk ve gençlere yönelik düzenlediği ücretsiz yaz kampı konuklarını ağırlamaya başladı.

DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne ait Elazığ’ın Maden ilçesi Gezin mahallesinde yer alan Hazar Uyanış Gençlik Kampı’nda tatil yapma imkânı bulunmayan gençler bir hafta boyunca tatil yapacak.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı’na bağlı merkez ve ilçelerdeki akademi lise ve bilgi evlerinde eğitim gören öğrencilerin katılacağı yaz kampında yaklaşık 1500 öğrenci doğa ile içiçe kamp yapma fırsatı bulacak.

Dicle ve Hani ilçelerindeki bilgi evi ile akademi liselerde eğitim gören 120 gençle başlatılan kampta alanında uzman eğitmenler, çocuklara milli ve manevi değerler seminerleri, resim, el becerileri, halk oyunları, müzik, okuma, sinema, yaratıcı drama, robotik ve ritim atölyeleri aracılığıyla eğitimler verecek.

Çocukların, fiziksel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla sportif faaliyetler kapsamında her gün belirli saatlerde yüzme, futbol, basketbol, satranç, tenis ve voleybol etkinlikleri düzenlenecek.

İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri kampa katılan çocuklara yanma, yangın bilgisi, yangın çeşitleri, yangın güvenliği ve söndürme prensipleri hakkında eğitimler vererek tatbikat yaptıracak.

Madde ve teknoloji bağımlılığı ile mücadele konularında ise Yeşilay ve Kızılay ekipleri tarafından çocuklara haftada bir kez eğitim verilecek.

Çocuklar yüzme öğrenecek

Çocuklar, kamp dönemi boyunca her gün belirlenen saatlerde yarı olimpik yüzme havuzunda zaman geçirecek. Yaşanabilecek olumsuz duruma karşı cankurtaranlarında görev yaptığı havuzda, alanında uzman eğitmenler, yüzme bilmeyen çocuklara yüzme, yüzme bilenlere ise yüzme stillerini öğretecek.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, çocuklara çevre bilincini aşılamak için kamp döneminde doğayı ve bulundukları alanı tanımaları için Hazar Gölü’ne tanıtıcı gezi organize edecek.

Diyetisyenlerin hazırladığı listeyle çocuklar düzenli beslenecek

Kamptan yararlanan çocuklara, kamp süresince diyetisyenler tarafından hazırlanan liste doğrultusunda 3’ü ana 2’si ara olmak üzere 5 öğün yemek hizmeti verilerek düzenli beslenmeleri sağlanacak.

Her hafta kampın son gününde ise çocuklara kamp ateşi etrafında müzikler eşliğinde veda gecesi düzenlenecek.

Toplamda 8 hafta sürecek yaz kampı her hafta farklı bilgi evi ve akademi lise öğrencilerinin katılımıyla devam edecek.

“İlk defa tatile çıkıyorum”

Hani Akademi Lise öğrencisi Nihat Şık, kampa katıldığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Şık, şöyle konuştu:

“Hiç böyle bir fırsatım olmamıştı, böyle gezilere katılmamıştım. İlk defa tatile çıkıyorum. Ortam mükemmel, doğayla içiçeyiz. Parkurlarımız var, farklı etkinlikler düzenleniyor. Havuzlarımız var yüzüyoruz. Köyde bu şartlarımız yok, daha önce böyle güzel bir yere gitmedim. Bütün bu güzel olanaklar Büyükşehir Belediyesi tarafından bize ücretsiz sağlanıyor, teşekkür ederim.”

Daha önce tatil yapma imkanı bulmadığını dile getire bilgi evi öğrencisi Mürsel Çiçek (12), “Daha önce tatil yapmamıştım. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin sunduğu imkan sayesinde kampa geldim, çok mutluyum.” dedi.

Kampa katılan Enes Çeliker (13), gezme ve kamp yapma imkanlarının kısıtlı olduğunu, Uyanış Gençlik Kampı’na katıldığı için mutlu olduğunu söyledi.

Akademi Lise öğrencisi Seyit Demir ise, kamp alanını çok beğendiğini belirterek doğayla iç içe bir ortamla buluştuklarını ve güzel vakit geçirdiklerini ifade etti.

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