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Hazal Güzellik Salonu Darıca’yı güzelleştirecek

YAŞAM 26.10.2022, 11:00
Hazal Güzellik Salonu Darıca’yı güzelleştirecek

Sahipliğini Hazal Araz’ın yaptığı ve danışanlarına en sağlıklı hizmeti verebilmek adına Darıca’ya çok önemli güzellik hizmeti verecek olan Hazal Güzellik Salonu, düzenlenen açılışla hizmet vermeye başladı.Yüksel ERCAN / KOCAELİ (İGFA) -  Yaklaşık 8 yıldır hizmet veren firma yenilenen yüzüyle alanında yaklaşık 10 yıldır sektörde uzman ekiple bu yola devam edecek.olan Hazal Güzellik Merkezi'nin açılış kurdelasını İYİ Parti Darıca İlçe Başkanı Güven Altay keserken açılışa çok sayıda misafir katıldı.

Darıca Kazım Karabekir Mahallesi İstasyon Caddesi Dergah Sokak NO:1 Kat:’ te hizmet vermeye başlayan salon, 'Güzellikten Haz Al' sloganıyla Hazal Araz öncülüğüyle modern cihazlar ve güler yüzü ile ekibiyle kısa sürede fark oluşturmaya başladı.

 Lazer Epilasyon istenmeyen tüy problemleri başta olmak üzere epilasyon, kalıcı makyaj, cilt bakımı, bölgesel incelme, dövme silme, mezoterapi, leke bakımı, akne bakımı gibi dikkat çekici hizmetler veren salonda, alanında uzman estetisyenler hizmet veriyor.

HAZAL ARAZ: UYGULAMALARI İŞİNİN UZMANI PERSONEL TARAFINDAN YAPILACAK

Son derece iddialı bir şekilde sektöre giriş yapacak olan firma sahibi Hazal Araz, açılış sırasında yaptığı açıklamada “İşinin ehli insanlar bu sektörde olmalı, Bizim işimiz cilt bakımı. Doğru ellerde işlemler yapılmalı Kadınların  yanı sıra erkeklerde epilasyon olmak üzere tüm işlemlerimize büyük ilgi gösteriyor uygulamalar  işinin uzmanı kişiler tarafından yapılmalı bizde son derece geniş ferah iş yerimizde işinin uzmanı personel ile bölgeye hizmet vermeye geliyoruz” diye konuştu.

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