Hayvanların stresi nasıl yönetilir?

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanları biriminde çalışan personele yönelik hizmet içi eğitim düzenledi. Büyükşehir Genç Akademi Kafe Sıhhiye’de düzenlenen eğitimde, Köpek Eğitim Uzmanı Veteriner Hekim Doç. Dr. Gürbüz Ertürk, Hayvan Davranışları ve Refahı ile Stres Yönetimi ve Etkili İletişim konusunda personeli bilgilendirdi.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentte sokak hayvanlarının daha modern koşullarda barınma, beslenme ve tedavi ihtiyaçlarını karşılarken, bir yandan da hizmet kalitesini artırmak amacıyla meslek içi eğitimler düzenliyor.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığının sokak hayvanları biriminde çalışan personele yönelik, Hayvan Davranışları ve Refahı ile Stres Yönetimi ve Etkili İletişim konusunda eğitim programı düzenledi.

AMAÇ: PERSONELİN BİLGİ VE YETKİNLİĞİNİ ARTIRMAK

Büyükşehir Genç Akademi Kafe Sıhhiye’de 2 gün süren eğitimlere veteriner hekimler, veteriner teknikerleri, hayvan bakıcıları ve şoförler katıldı.

Köpek Eğitim Uzmanı Veteriner Hekim Doç. Dr. Gürbüz Ertürk katılımcılara, “köpek davranışları, köpeklerin refahları nasıl yükseltilir, besleme ilkeleri, hastalıklardan korunma, doğru ve yerinde müdahale” gibi konularda sunumlar eşliğinde bilgilendirmeler yaptı. Ertürk hizmet kalitesini artırma adına sorulan soruları da tek tek yanıtladı.

Vatandaşlara sunulan hizmetleri daha hızlı, kaliteli ve verimli yapmak için periyodik olarak eğitim programları düzenlediklerini söyleyen Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Mustafa Ünsal şu bilgileri verdi:

“Personelimizin, çalışanlarımızın yetkinliklerini bilgi ve becerilerini artırmak için eğitim programları düzenlemeye devam ediyoruz. Veterinerlik Hizmetleri Şube Müdürlüğünde çalışan personelimize eğitim verdik. Amacımız, sokak hayvanlarının tedavi ve rehabilitasyon işlemlerini daha doğru ve hızlı şekilde yürütmek. Belli periyodlarla eğitimlerimize devam edeceğiz. Eğitimlere Başkent 153 Çağrı Merkezine ve vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda planladık.”

Köpek Eğitim Uzmanı Veteriner Hekim Doç. Dr. Gürbüz Ertürk Sokak köpeklerinin iyi tanınması gerektiğini ve doğru yaklaşımda bulunulması gerektiğini kaydederek eğitim hakkında şöyle konuştu:

“Katılımcı arkadaşlarımız, direkt hayvanla ilgilenen meslekleri ve işleri yapan kişiler. Köpek ile karşılaştıklarında daha iyi tanıyabilmeleri, kendilerini koruyabilmeleri ve o canlıyı korkutmadan işlerini yapabilmeleri, canlıların yaşam alanlarındaki refah seviyelerini artırmaları için yapılabilecek iş ve işlemler ile ilgili pratik bilgiler aktardık. Bu konuya duyarlılık gösterdiği için ABB’ye ve onun ilgili birimlerinde çalışan bütün katılımcılara teşekkür ediyorum.”

Personelin daha yetkin ve bilinçli olarak süreci yönetmesi için verilen eğitimlere, yaklaşık 80 kişi katıldı.