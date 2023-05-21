Hayvan kısırlaştırmada Karabağlar'da online dönem

İzmir'de vatandaşlar sahipsiz kediler için Karabağlar Belediyesi sitesine başvurabiliyor.İZMİR (İGFA)- Karabağlar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, sahipsiz kedi kısırlaştırmalarında online randevu sistemiyle hizmet vermeye başladı.

Vatandaşlar “https://www.karabaglar.bel.tr/sayfa/basvuru-sorgula” adresinden “veterinerlik randevu sistemine” girerek kendilerine yakın olan 3 hayvan sağlığı merkezinden birinde randevu oluşturabilecek.

Gönüllü hayvan dostları ve yerel hayvan koruma görevlileri daha önce randevu almak isterken, başvuru fazlalığı gibi nedenlerden dolayı sistemde bazı aksamalar yaşanmaktaydı. Bu nedenle hem aksayan sisteme son vermek hem de zamandan tasarruf etmek amacıyla online randevu ortamına geçildi.

Vatandaşlar TC numaraları ve doğum tarihleriyle sisteme girdiklerinde, kendilerine yakın olan Uzundere, Nazım Hikmet veya Üçyol Uğur Mumcu Parkı içerisindeki Hayvan Kısırlaştırma Merkezlerinden birisini seçerek uygun tarihlere randevu oluşturabilecek. Böylece sokak kedilerini ücretsiz olarak kısırlaştırabilecek.

Randevu almalarına rağmen kedilerini kısırlaştırmaya getirmeyen vatandaşlar, bu tarihi izleyen 15 gün boyunca randevu alamayacaklar. Bu nedenle yetkililer, gelemeyecek olan hayvanseverlerin aynı sisteme girerek randevularını iptal etmeleri gerektiğini belirttiler.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Karabağlar Belediyesi'nin online hizmetleri hızla artırdığını vurgulayarak, “Zamanı daha iyi değerlendirmek ve hizmetin kalitesini artırmak için dijitalleşmeye özel önem veriyoruz. Moloz başvurularından vergi ödemeye kadar bir çok hizmet, belediye sitemiz üzerinden zaten veriliyor. Buna sokak kedilerinin kısırlaştırma randevularını da ekledik. Umarım sokaktaki can dostlarımız ve onları koruyup gözeten vatandaşlarımız için hayırlı olur” dedi.