HAYDİKO'dan destek çağrısı

Artvin'de Çoruh Nehri üzerine yapılan Türkiye'nin en yüksek barajı Yusufeli Barajı su tutmaya hazırlanıyor. Baraj, 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacak.ARTVİN (İGFA) - Artvin Merkezli Hayvanları Doğayı İnsanları Koruma ve Yaşatma Derneği HAYDİKO harekete geçti.

Artvin Merkezli Hayvanları Doğayı İnsanları Koruma ve Yaşatma Derneği HAYDİKO, Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin aktif olmasıyla beraber sular altında kalacak olan bölgede sayıları yaklaşık bin civarı olan sahipsiz sokak hayvanlarını yeni ilçe merkezi ve çevresine taşımak üzere çalışmalarına başladı.

Başta Yusufeli Belediyesi, Artvin Valiliği, Artvin DKMP ve DSİ bölge müdürlüğü olmak üzere birçok kamu kurumuyla işbirliği halinde sayıları bin civarı olan sahipsiz sokak hayvanlarının yeni ilçe merkezi ve çevresinde oluşturulacak barınma alanları ile düzenli beslemeleri, kısırlaştırılmaları ve aşılanmaları için çalışmalar yapan HAYDİKO Artvin, aynı zamanda yaklaşık bir buçuk senedir Sarp Sınır Kapısı yakınlarında Hopa otobanına terk edilen 60 civarı ata bakıyor.

HAYDİKO Artvin Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Yılmaz, Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin aktif olmasıyla beraber sular altında kalacak olan bölgede sayılarının yaklaşık bin civarında olduğunu öngördüğümüz sahipsiz kedi ve köpeklerimizi yeni ilçe merkezi ve çevresinde beslenebilecekleri barınma alanları oluşturarak taşımaya çalıştıklarını söyledi. "Bölgenin aynı zamanda yaban hayatı koruma sahalarına olan yakınlığından dolayı dikkatli olmamız gerekiyor" diyen Yılmaz, "Bu noktada popülasyonun daha fazla artmasını engelleyebilmek amacıyla 5199 saylı kanun gereği Yusufeli ve çevresinde yoğun kısırlaştırma ve aşılama yapmak en büyük arzumuz. Dernek olarak kamu kurum ve kuruluşlarıyla yaptığımız işbirliklerinin yanı sıra özel sektör ve bireysel bağışçılardan destek bekliyoruz. Hayvan Hakları hususunda hassasiyet sahibi tüm vatandaşlarımızdan destek talep ediyoruz" diye konuştu.