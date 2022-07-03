Haydi çocuklar havuza!

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Aydın Tekstil Yasam Alanı, çocukları da mutlu ediyor.

AYDIN (İGFA) - Yasam alanında çocukların yaz aylarında serinleyip doyasıya eğlenebilmeleri için aquapark da açıldı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, günün stresini atmak isteyen aileleri Aydin Tekstil Yasam Alanı’na davet etti.

İçerisinde birçok aktivite olanağı bulunan Aydın Tekstil Alanı’nda çocuklar da unutulmadı. Yasam alanı içerisindeki doyasıya eğlenebilecekleri oyun alanlarının yanı sıra aquapark da hizmete girdi.

Tüm Aydınlılar Aydin Tekstil’e davetli Başkan Çerçioğlu haftanın stresini atmaları için tüm Aydınlıları Aydin Tekstil Yasam Alanı’na davet etti. Alanda her aksam konser düzenlendiğini hatırlatan Başkan Çerçioğlu, 4 Temmuz Pazartesi aksamı sinema gecesi düzenleneceğinin de müjdesini verdi.