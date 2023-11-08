Haydi Bursalı çocuklar tiyatroya...

Ahmet Vefik Paşa (AVP) Bursa Devlet Tiyatrosu, okulların ara yıl tatilinde perdelerini çocuklar için açacak.BURSA (İGFA) - Çocuk oyunlarıyla küçük izleyicilere ara yıl tatilinde keyifli anlar yaşatmanın yanı sıra kültürel ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçlayan AVP Bursa Devlet Tiyatrosu, AVP Sahnesinde 14-15-16 Kasım tarihlerinde saat 14.00’de “Tıngır Mıngır Ülke”, 17 Kasım saat 19.00’da ve 18 Kasım saat 14.00 ve 19.00’da “Küçük Prenses adlı çocuk oyunlarını sahneleyecek.