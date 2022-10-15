Hayati İnanç gönüllere dokundu

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Günleri Etkinlikleri kapsamında Hukukçu-Yazar Hayati İnanç, Nevşehirlilerle buluştu.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Damat İbrahim Paşa Salonu’nda düzenlenen ‘Hayata Şiirden Bakmak’ adlı söyleşi programına üniversite öğrencilerinin yanı sıra her yaştan vatandaş yoğun ilgi gösterdi. Solonun hınca hınç dolduğu söyleşiyi Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran’da takip etti.

Yaklaşık 2 saat süren söyleşide Hayati İnanç, divan edebiyatı şiirlerinden örnek sunarak, günümüze ışık tutacak tavsiyelerde bulundu.