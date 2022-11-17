‘Hayat Bağım’ projesiyle 130 bin anne ve bebeği bağlandı

Molfix, 4 yıl önce başlattığı “Hayat Bağım” kurumsal sosyal sorumluluk projesiyle 2022 yılı itibariyle 81 ilde, 135 hastaneye erişerek 130 bin anneye ulaştı.İSTANBUL (İGFA) - Molfix tarafından, UNICEF Küresel Çocuk Ölümleri Raporu’nun verileri rehber alınarak, “önlenebilir nedenlerden” kaynaklanan bebek ölümlerinin azaltılmasına yönelik hayata geçirilen Hayat Bağım kurumsal sosyal sorumluluk projesi, dört yılda on binlerce anne, ebe ve hemşireye ulaşarak güvenli bağlanma ve bebeğin gelişim alanlarında farkındalık yarattı.

T.C. Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü desteği ve Bebek Ruh Sağlığı Derneği iş birliği ile devam eden Hayat Bağım projesi, dördüncü yılında 81 ilde, 135 hastaneye 300 birim hayati ekipman bağışı yaparak toplamda 130 bin anneye ulaştı. Ayrıca verilen eğitimlerle çocuk gelişimi konusunda yüzde 57, güvenli bağlanma konusunda yüzde 65’lik farkındalık sağlanırken, hastalık bilinç düzeyinde de yüzde 99 oranında artış sağlandı.

Bugüne kadar 100.000 bilgilendirme materyali ile 400 uzmana eğitim verilen Hayat Bağım Projesi kapsamında, 2022 yılında da yeni 9 il ve 10 hastanede bebeği yenidoğan yoğun bakımında kalan anne, anne adayları, ebe ve hemşirelere eğitim verildi. Ayrıca hastanelere hayati ekipman bağışı da yapıldı.