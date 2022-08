Hayallerine Gazi Çiftliği sayesinde kavuştu

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edildikten sonra faaliyete geçen Gazi Çiftliği, üretici kadınların hayallerine kavuşmasını sağlıyor. 3 çocuğu ile ayakta kalma mücadelesi veren 38 yaşındaki Ayşe Gug, Mersinden Kadın Kooperatifi için zakkum üretimi yaparak başlattığı mücadelesinde, Gazi Çiftliği Sorumlusu Hatice Okur Dönüm’ün girişimleri ile 3 tekerlekli motosiklet sahibi oldu.MERSİN (İGFA) - Kültürel, sosyal ve daha birçok farklı konuda etkinliğe ev sahipliği yapan Gazi Çiftliği, üretici kadınlara da gelir kapısı oluyor. Bu kadınlardan birisi olan 3 çocuk annesi Ayşe Gug, daha önce yapılan çalışmalar hakkında bilgi edinmek için gelen GİŞKAD’ın kendisine hediye ettiği 3 tekerlekli motosiklete kavuştu.

Duygu dolu anların da yaşandığı teslim töreni sonrası süreç hakkında bilgi veren Gazi Çiftliği sorumlusu Hatice Okur Dönüm, Gazi Çiftliği’nin kültür, sosyal ve birçok açıdan etkinlik yapılan bir yer olduğunu belirterek “Burada hem tarihsel misyonu geleceğe taşımak açısından, hem de kadın emeğini öne çıkarmak için çalışmalar yapıyoruz. Çok yoğun ilgi var. Özellikle kadınlara, kadın çalışmasına ve emeğine değer verdiğimiz bir yer burası” dedi.

“Ayşe hayallerine burada kavuştu”

Mersin Kent Konseyi Başkanı Ayferi Tuğcu ve arkadaşlarının çalışmalar hakkında bilgi almak için ziyaret ettikleri bir gün, kendilerine Ayşe Gug’u örnek verdiğini ifade eden Hatice Okur Dönüm, “Çünkü Ayşe 3 çocukla tek başına müthiş bir mücadele veren, hiç bahaneler üretmeyen bir kadınımızdı. Ama Ayşe’nin ekonomik şartları çok zordu. Biz Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak Gazi Çiftliği’nin önünde stantlar kuruyor ve birçok kadına destek veriyoruz. Onlardan birisi de Ayşe. Ayşe’ye Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak büyük destekler veriyoruz. Turlar geliyor, stant desteği veriyoruz ama Ayşe her şeye koşarak gelmek istemesine rağmen, küçük çocuklarını evde yalnız bırakmak zorunda kalıyordu” diye konuştu.

Ayşe Gug’un Mersinden Kadın Kooperatifi’nin birçok çalışmasında, her etkinliğin her projenin içerisinde olduğunu belirten Dönüm, “Ayşe’nin kooperatife zakkum üretmekle başlayan bir hikayesi var. Zakkumdan elde ettiği gelir ile ehliyet aldı. Biz Ayşe’yle yola çıktıktan sonra önce özgüvenini yükselttik ve Ayşe zakkum projesinden gelen gelir ile kendine pamuk şeker yapabilmesi için bir makine almıştı. Akşamları düğün-nişanlara gidiyor ama 2 çocukla zorlanıyordu. Elektrikli bisikleti var, fakat çocukları evde bırakmak zorunda kalıyordu. Ayşe bununla ilgili hayal kuruyordu. ‘Şunu da yaparsam abla 3 tekerlekli bir motor alırsam, çocuklarımı da yanımda götürüp parkta bile pamuk şeker satabilirim’ diye hayali vardı. Ben de o gün Mersin Kent Konseyi geldiğinde örnek olarak Ayşe’yi anlattım. Ayşe’nin hayallerini, nasıl mücadeleci bir kadın olduğunu anlattım. O toplantıda GİŞKAD Başkanı Mürüvvet Beydağ hanım da aramızdaymış. GİŞKAD’ın da bir projesi olduğunu söylediler ve çok hızlı bir şekilde bize dönüş oldu. Ve Ayşe’nin hayali olan 3 tekerlekli, römorklu motoru hediye alıp geldiler” şeklinde konuştu.

“Evde olan birçok kadın Ayşe’den cesaret alacak”

Sözlerine “Bugün buradaki kadınlar için çok özel bir gün” diyerek devam eden Dönüm şunları kaydetti: “Çünkü GİŞKAD bugün sadece Ayşe’ye dokunmadı, Ayşe burada bir örnek. Ayşe gibi birçok şeyi yapmak isteyip, kendine ket vuran kadınlar var. Evde olan birçok kadın Ayşe’den cesaret alacak. Bu olayların bundan sonra çok farklı noktalara gideceğine inanıyorum. Bugün bir ateş yakıldı, inşallah çok daha büyüyerek devam edecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi zaten bölgedeki kadınlarla ilgili çok büyük projeler üretiyor ve destek veriyor. Mersinden Kadın Kooperatifi de her an, her zaman bölgedeki kadınlarımızla ilgili bütün çalışmalarda; sosyal-kültürel-eğitim gibi tüm çalışmalarda çok büyük destek veriyor. Bugün de GİŞKAD gibi STK’larımızın bu güzel desteği ile inşallah bundan sonra birçok kadınımıza el uzatacağımıza, kadınları bir yerlere taşıyacağımıza çok inanıyorum.”

“Benim için hayaldi, fakat gerçekleşti”

Hediye edilen 3 tekerlekli motosikleti ile artık daha güçlü olduğunu söyleyen Ayşe Gug ise hikayesinin Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer’in Gazi Çiftliği’nde yaptığı çalışmalarla başladığını söyledi. Kooperatif kurulduğunu öğrendikten sonra Hatice Okur Dönüm ile tanıştığını, toplantılara gittiğini anlatan Ayşe Gug “Sonrasında zakkum ürettim, kooperatif satın aldı. Onun parasıyla ehliyet aldım. Babamla birlikte yaşıyorduk. Babam rahatsız olunca, hastaneye götür-gel derken o vefat etti. Ben ‘Evdeyim çalışamıyorum, ne yapabilirim’ diye düşünürken pamuk şeker yapmak aklıma geldi. Makinesini aldım. Düğünlere nişanlara gidip-geldim” dedi.

Sonrasında Hatice Okur Dönüm’ün GİŞKAD yönetimine kendisi hakkında bilgi verdiğini ve onların da 3 tekerlekli motosiklet sözü verdiğini öğrendiğini söyleyen Ayşe Gug “Hatice abla benden bahsetmiş, benim haberim yoktu. Onlar da ‘Biz alırız’ demişler. İlk başta hiç inanmadık, ama sonra motosiklet gelince tabi çok sevindik. Benim bir bisikletim vardı, onunla gidip geliyordum pamuk şekere, ama çocuklar küçük olduğu için zorlanıyordum. Pamuk şekeri götürüyorum, çocuklar evde kalıyordu. Aklım da evde kalıyordu, ne yaptılar, ne ettiler diye. Hatice ablayla konuşurken, ‘Keşke benim 3 tekerlekli bisikletim olsa, çocukları da yanımda götürsem aklımda evde kalmasa’ derdim. Sonra motor geldi. Şimdi çocuklarla hep beraber gideceğiz. Bu bizim için çok büyük bir hayaldi, bu gerçekleşince ilerisi için ne olur hiç bilemiyorum” ifadelerini kullandı.