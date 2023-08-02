Hayallerindeki kahramanları gören çocuklar parka hayran kaldı

Osmangazi Belediyesi tarafından Bursa'ya kazandırılan ve içerisinde masal kahramanlarının bulunduğu Masal Bahçesi’ni Başkan Mustafa Dündar’la gezen çocuklar, yeni eğlence merkezine hayran kaldı.BURSA (İGFA) - Hamitler Mahallesi’nde 50 bin metre kare alan içerisinde hizmet veren Macera Bursa Parkı’na gelen ziyaretçiler adrenalin parkta heyecan dolu aktiviteler yaşarken, çocuk oyun ve egzersiz alanlarında keyifli vakit geçiriyor, bahar bahçesinde 6 dönümlük alanda 53 çeşit ve değişik renklerde 245 bin bitki-mevsimlik çiçekler ile 19 noktada 40 adet heykelden oluşan tematik parkta yürüyüş yapıyor.

Çocuklar için kurulan masal bahçesinde ise çocukların hayal dünyasını süsleyen 122 adet masal kahramanı teması bulunuyor.

Pinokyo, Keloğlan, Red Kit, Ninja Kaplumbağlar, Taş Devri, Pamuk Prenses, Nasreddin Hoca, Temel Reis, Hansel Gretel, Alaaddin, Asteriks, Süper Kahramanlar, Kırmızı Başlıklı Kız, Shrek, Rapunzel, Külkedisi, Buz Devri, TenTen, Bremen, Mızıkacıları, Donald Duck gibi çizgi film karakterlerinin heykellerinin bulunduğu Masal Bahçesi’nde çocuklar sevdikleri kahramanlarla yakında görme fırsatı buluyor.

ÇOCUKLAR MASAL BAHÇESİ’Nİ ÇOK SEVDİ

Hizmete giren masal bahçesini çocuklara gezdirmek ve tanıtmak için onlarla bir araya gelen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yüzlerce çocuğa parkı gezdirip masal bahçesinde bulunan kahramanları tek tek tanıtıp onlara rehberlik etti. Macera Bursa bünyesinde hizmete açılan Masal Bahçesi’nde düzenlenen programa; Başkan Dündar’ın yanı sıra AK Parti Bursa Milletvekilleri Ahmet Kılıç, Refik Özen ve Mustafa Yavuz, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Arif Bayrak, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, meclis üyeleri, çocuklar ve aileleri katıldı. Programa katılan çocuklara forma hediye edilerek dondurma ikram edildi. Yeni açılan masal bahçesini çok beğenen çocukların mutluluğu yüzünden okundu.

Daha güzel bir Osmangazi için hizmetlere devam ettiklerini ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, toplam 50 bin metre kare alanda inşa edilen Macera Bursa Parkı içerisinde kır kahvesi, yürüyüş yolu, çocuk oyun ve egzersiz alanları, doğal dokuya uyumlu kent mobilyaları ile adrenalin park, bahar bahçesi ve masal bahçesi gibi bölümlerden oluştuğunu kaydetti.

"Macera Park’ında adrenalin tutkunlarının vazgeçilmezleri olan zipcoaster, zipline, serbest düşüş, tırmanma duvarı, 19 etaplı macera ip parkuru ile ekstrem dolu aktiviteler bu bölümlerde yer alıyor" diyen Başkan Dündar, "Bahar bahçesinde 6 dönümlük alan içerisinde, 53 çeşit ve değişik renklerde 245 bin bitki ve mevsimlik çiçekler ile 19 noktada 40 adet heykelden oluşan tematik park yer alıyor. Masal bahçesinde ise 22 adet tema ve masal dinleme alanından oluşuyor. Ürünler, alanın fiziki yapısına göre yerleştirilerek alanda bu temalar konu içeriklerine göre 24 noktada değerlendirildi. Bu bahçeyi gezen çocuklar keyifli vakit geçirerek karakterlerin maketleriyle fotoğraf çektirme imkânı buluyor” diye konuştu.

Düzenlenen programda konuşan AK Parti Bursa Milletvekilleri Ahmet Kılıç ve Mustafa Yavuz da Bursa’ya bu güzel ve kaliteli eseri kazandıran Başkan Mustafa Dündar’a teşekkür etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Arif Bayrak ise Bursa’nın yeni cazibe merkezi olan Macera Bursa Parkı’nın Masal Bahçesi ile taçlandığını belirterek, “Bu parkın Bursa’ya kazandırılmasında emeği geçenlerin emeklerine sağlık” ifadelerini kullandı.

Konuşmalar sonrasında Başkan Dündar, konuklara ve çocuklara masal bahçesi parkını gezdirdi.

Çizgi filmlerde gördükleri masal kahramanlarının figürleri ile bol bol fotoğraf çektiren çocuklar eğlenceli anlar yaşadı.