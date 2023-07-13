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Hayalin varsa Hayeels’in de olmalı

YAŞAM 13.07.2023, 17:13
Hayalin varsa Hayeels’in de olmalı

Genç iş adamı Engin Denizli’nin kurduğu Hayeels isimli sosyal medya platformu gün sayıyor.BURSA (İGFA) - Yerli ve milli yazılımın en güçlü örneklerinden biri olacağına inandıkları uygulamayı, dünyanın her ülkesine ulaştırmak için hazır olduklarını dile getiren denizli, insanların hayaline kavuşması için dev bir adım attıklarını vurguladı. 

Yaptığı girişimlerle adından sıkça söz ettiren iş insanı Engin Denizli, çıkardığı sosyal medya uygulamasıyla dikkatleri yine üzerine çekmiş durumda. ‘Hayeels’ isimli uygulamanın önümüzdeki günlerde Google Play ve App Store mağazalarında hazır olacağının bilgisini paylaşan başarılı işadamı Engin Denizli, “Yerli ve milli sosyal medya platformumuzun çalışmaları bitti ve önümüzdeki günlerde App Store ve Google Play mağazalarından indirilebilecek. İlk olarak sadece Türkiye’de hizmete sokacağımız uygulamamızı,  ilerleyen zamanlarda dünyada yaşayan her insana ulaştırmak istiyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

HER ŞEY KASIM 2021’DE BAŞLADI

‘Hayeels’ projesi fikrinin çalışmalarına Kasım 2021’de başladığını ifade eden Engin Denizli, “2022 başında ise projeyi geliştirmek adına ciddi girişimler başlattım. ‘İnsanlığın sorunlarına nasıl çözümler bulabilirim?’ diye düşünürken ilk tohumu ekmiştim aslında. Hayeels tohumu o kadar bereketli ve verimliydi ki çok güzel ve anlamlı gelişerek büyük bir meyve ağacı oldu. Bu ağacın meyvelerini önümüzdeki günlerde uygulamayı indirip kullanmaya başladığımızda hep birlikte toplayacağız ve yiyeceğiz. Sadece yemek ile de kalmayacağız o  meyveleri. İnsanlığın merhemi olarak gördüğümüz Hayeels, günü geldiğinde öyle bir meyve veriyor olacak ki; o enerjiden bir çok ürün elde edip, uzun süreler insanlığın hizmetine sunmuş olacağız” ifadelerini kullandı. 
 
ENGİN DENİZLİ’DEN YETKİLİLERE ÇAĞRI

“Yerli ve milli projemize Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın da destek olacağına adım gibi eminim” diyerek açıklamasını sürdüren genç girişimci Engin Denizli, sözlerini şu sözlerle noktaladı: “İnsanlığın en büyük sorunlarından biri, hayal kuramamak ya da kurulan hayalleri şartlar gereği yaşayamamak. İşte Hayeels hayatımıza tam da burada girmiş olacak ve hayal kurmak için, hayalleri yaşamak için kullanıcılarına liderlik edecek. Projemiz tüm kullanıcıların elinden tutarak çıkılan yolda ilk adımı attıracak. Hayeels artık bir proje değil, aileden biri olacak önümüzdeki günlerde. Google Play Store ve App Store mağazalarından Hayeels uygulamasını telefonlarımıza ya da tabletlerimize indirerek, bu ailenin gücünü hep birlikte yarınlara taşıyacağız. Yerli ve milli yazılımın en güçlü örneklerinden  biri olacağına inandığımız uygulamamızı dünyanın her ülkesine ulaştırmak tek amacımız. Sloganımız ise belli: Hayalin varsa Hayeels’in de olmalı.”

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