Hayalet ağ avcıları Muratpaşa'da iş başında

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin Akdeniz’de hayalet ağlarla mücadele etmek ve foklarının yaşam alanı falezlerde deniz kirliliğinin önüne geçmek amacıyla kurduğu dalgıç ekibi, ilk görevine çıktı.ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyesi, Antalya Körfezi’nde biyoçeşitliliği korumak, Akdeniz foklarının yaşam alanı falezlerde sualtı kirliliğinin önüne geçmek ve hayalet ağlarla mücadele etmek için ‘Falezler Bizim Evimiz’ projesini hazırladı.

Sivil Toplum İçin Destek Vakfı ve Turquoise Coast Environment Fund (TCEF) tarafından desteklenen projeyle belediye çalışanlarından 10 kişilik gönüllü dalgıç ekibi kuruldu. Antalya Sualtı Derneği’yle (ANTSAD) ortak yürütülen proje kapsamında gönüllüler eğitimlerin ardından tek yıldız dalgıç sertifikası aldı.

Ekip, Başkan Uysal’ın da katılımıyla tarihi Kaleiçi Yat Limanı’ndan ilk görevine çıktı. Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçlarını da eşlik ettiği dalış öncesi tören düzenlendi. Törende, Başkan Uysal “Her şeyi kendisine hak gibi, dünyanın sahibi gibi gören insandan dünyaya saygı duyan, uyumlu yaşayan, dengeli paylaşan insana, eko insana doğru yolculuğumuz devam ediyor” diye konuştu. Bunun yaşamın her alanında devam edeceğini belirten Başkan Uysal, “Bu konuda çaba gösteren herkese şükranlarımızı sunuyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Uysal, Muratpaşa Belediyesi’nin Sualtı Temizlik Ekibiyle tüpleri sırtlandı, ekipmanların kontrol etti ve temizlik için tarihi Kaleiçi Yat Limanı’na daldı. Dalışta deniz dibinden misinalar, birbirine bağlı iğneler, ucunda kurşun ağırlığı bulunan ağlar, balık tutmak için kullanılan sepetler çıkartıldı. Ekip bir bisikleti de denizden karaya aldı.