Hayal dünyaları engel tanımıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi engelli öğrencilere yönelik düzenlenen kurslara bir yenisini daha ekledi. Akyazı SGM’de gerçekleştirilen Engelsiz Hobi Kurslarında, öğrenciler marifetiyle geri dönüşüm malzemeleri yeniden değerlendirilerek çeşitli eşyalar üretildi.SAKARYA (İGFA) - Geri dönüşüm konusundaki hassasiyetini her platformda ortaya koyan Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Gelişim Merkezi Engelsiz Hobi Kursları ile engelli öğrencilere çeşitli eğitimler veriyor. Son olarak Akyazı SGM’de gerçekleştirilen kurslarda, bir grup engelli öğrenci, geri dönüşüm malzemelerinden çeşitli eşyalar üretti.

Uzman öğretmenler eşliğinde gerçekleştirilen programda, öğrenciler atıl malzemelerden, cam şişe boyama, duvar süsleri, tablolar, çantalar ve sepet gibi çeşitli ürünler üretildi.Eğitim boyunca oldukça eğlenceli vakit geçiren öğrenciler, kullanışmış ve yarım kalmış iplerden kilim dokuma ve kullanılmış gazete kağıtlarından fiskos sehpa üretti. Öğrencilerin fiziksel ve zihinsel gelişimine önemli katkılar sunan kurslarda, öğrencilerin mutluluğu gözlerinden okundu.

EĞİTİMLER SOSYAL HAYATLARINA KATKI SAĞLIYOR

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, gerçekleştirilen kurslarda öğrencilerin üretkenliklerinin artırılmasının hedeflendiği ifade edilerek, “Büyükşehir Belediyesi olarak gerçekleştirdiğimiz Engelsiz Hobi Kursları ile engelli öğrencilerimize yönelik çeşitli eğitim programları uygulanmaktadır. Bu çerçevede düzenlenen kurslarımızda, geri dönüşüm malzemeleri kullanılarak, öğrenciler tarafından çeşitli ürünler üretilmiştir. Kursiyerlerimizin gerek fiziksel gerekse zihinsel alandaki gelişimine katkı sunan eğitimler, uzman eğitmenler eşliğinde güvenli bir şekilde gerçekleşmektedir. Engelli öğrencilerimizin gelecekte sosyal hayata en doğru şekilde kanalize olması adına gerçekleştirdiğimiz eğitimler, belli periyodlarda devam edecektir” ifadeleri kullanıldı.