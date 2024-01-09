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Havza-Vezirköprü Hattı’nda sona gelindi

YAŞAM 09.01.2024, 12:30
Havza-Vezirköprü Hattı’nda sona gelindi

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün (SASKİ), Havza ve Vezirköprü ilçelerine bağlı 32 mahallede yaşanan su problemlerini çözüme kavuşturacak Havza-Vezirköprü Kırsal İçme Suyu Projesi’nde sona gelindi.SAMSUN (İGFA) - Şehrin 17 ilçesinin kırsal mahallelerinde yaz aylarında görülen susuzluk problemlerini çözerek halkın yaşam konforunu artıran Samsun Büyükşehir Belediyesi SASKİ Genel Müdürlüğü, altyapı yatırım projelerine devam ediyor. İşletmeye aldığı arıtma tesisleriyle içme suyunu memba kalitesine getiren SASKİ, isale hattı çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor. SASKİ ekipleri, Havza-Vezirköprü Kırsal İçme Suyu Projesi’nin de yüzde 83’ ünü tamamladı. Havza ilçesi Gidirli Mahallesi Şehit Uzman Çavuş Kemal Sayar Arıtma Tesisi’nin ardından 226 kilometre uzunluğunda isale hattı inşa eden ekipler, farklı ebatlarda 30 çeşit boru kullandıkları hattın 187 kilometrelik kısmını tamamladı.  

3 ETAPLI PROJE

3 etabı bulunan projenin birinci etabında SASKİ Genel Müdürlüğü, Havza’nın Hecinli, İmircik, Sivrikese, Ağcamahmut, Arslançayır, Kuşkonağı, Ilıca ve Yağcımahmut, Vezirköprü’nün Kuyumcu, Alancık, Kabalı, Kaplancık, Devalan, Yolpınar, Özyörük, Çekalan, Danabaş, Güldere ile Bafra’nın Sarpın olmak üzere toplam 19 mahalleye arıtma tesisinden su verecek. Bu nedenle 134.5 kilometrelik isale hattı döşeyen SASKİ ekipleri, planlanan güzergahın 110 kilometrelik bölümünü bitirdi. 24,5 km uzunluğundaki kısımda ise çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

13 MAHALLE SUYU DEPODAN ALACAK

Projenin ikinci etabında Vezirköprü ilçesine bağlı Karaköy, Alan, Özesentepe, Öğürlü ve Alanşeyhi mahallelerinin içme problemi sona erdirilecek. Bunun için de Alanşeyhi’nde sondaj kuyusu açan SASKİ ekipleri, Kunduz mevkiinde su deposu inşa ederek suyu evlere ulaştıracak 35 kilometrelik isale hattı döşeniyor. Hattın 25 kilometrelik kısmını tamamlandı. Kalan 10 kilometrelik kısımda boru döşeme faaliyetleri ise devam ediyor. Narlısaray, Samukalan, İncesu, Karlı, Yağınözü, Adatepe, Akören ve Avdan mahalleleri ile ilçe merkezine takviye amaçlı su verilecek üçüncü etap kapsamında da 1 adet 100 m³ hacminde içme suyu deposu ve 2 adet terfi merkezi inşaatı bitti. 1 adet 50 m³ hacminde içme suyu deposu ve 1 adet terfi merkezi inşaatı devam ediyor. 56.4 km uzunluğunda isale hattının 51.5 kilometrelik kısmı hazırlandı. 4,9 kilometrelik bölümde ise boru döşeme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

ŞUBAT AYI BAŞINDA BİTECEK

Havza-Vezirköprü Kırsal İçme Suyu Projesi’nin önemine değinen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “17 ilçemizde altyapı yatırımlarımız kesintisiz devam ediyor. Göreve geldiğimizde kırsal mahallelerde su sıkıntısı yaşayan mahalle kalmayacağının sözünü vermiştik. Bu kapsamda kentimizin dört bir yanında büyük bir çalışma gerçekleştirdik. Mahallelerimiz su sorunlarını tek tek çözdük. Şuan Alaçam ve Yakakent hattında çalışmalar sürüyor. Havza ve Vezirköprü ilçelerimize bağlı 32 mahalleye kesintisiz su vereceğimiz isale hattı projesinde 39 kilometrelik kısım kaldı. Şuana kadar yaptığımız yatırım miktarımız 230 milyon TL’yi buldu. İnşallah Şubat ayı başında da bu çalışmayı bitiriyoruz. Vatandaşlarımız evlerinde içme suyundaki farkı çok net hissedecek. Hemşerilerimizin temiz suya ulaşması için her noktada yatırımlarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.

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