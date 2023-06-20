Havadan ve karadan sinek savaşı

Haşere ile mücadele için 20 ilçeye; araç, ekipman ve biyosidal ürün desteği veren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi şimdi de hem karadan hem de havadan ilçe belediyelerine destek vererek haşerelerin üremesine geçit vermiyor.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi il genelinde haşere ile mücadele çalışmalarında ilçe belediyelerini yalnız bırakmıyor. 4 yıldır ilçe belediyelerine; araç, ekipman ve tonlarca biyosidal ürün desteği veren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ayrıca larvacid tespit ve uçkun ilaçlama desteği de vermeye devam ediyor.

İLÇE BELEDİYELERİNE EĞİTİM Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, 20 İlçe Belediyesi ile koordineli olarak yürüttüğü haşere ile mücadele çalışmalarında çıtayı daha da yükseltmek için ilçe belediyelerinin haşere ile mücadeleyi ilgilendiren birim müdürlerine, üç günlük biyosidal ürün uygulama eğitimi verdi.

İLÇE BELEDİYELERİNE TAM DESTEK Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; sulak ve sazlık alanların çok olduğu haşerelerin hızlı bir şekilde çoğalarak yayıldığı; Edremit, Burhaniye, Gömeç, Ayvalık, Bandırma, Erdek ile Manyas, Gönen gibi çeltik üretimi yapan ilçelerde araçların giriş yapamadığı alanlarda Zirai Drone (ZİHA) ile havadan sivrisinek larva mücadelesi yaparak ilçe belediyelerine büyük destek veriyor.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ ONAYLI İLAÇ Ekipler; droneye yükledikleri suda çözülebilen Dünya Sağlık Örgütü’nün onayladığı Sağlık Bakanlığının ruhsatlandırdığı biyosidal ilaçları, insan ve araç ile erişilemeyen sivrisinek üreme kaynaklarına havadan bırakıyor. Bu kapsamda; sazlık alanlar, bataklıklar, büyük su birikintileri ve kanallar ilaçlanıyor. Çevreye herhangi bir zararı olmayan ilaçlar, suda çözüldüğünde geniş bir alanda sivrisinek larvalarını yok ediyor. Bu sayede vatandaşların rahat bir yaz mevsimi geçirmeleri hedefleniyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından ilaçlama çalışmalarına yaz boyunca aralıksız olarak devam edilecek.