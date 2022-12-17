Hava sıcaklığı artıyor! Türkiye'de bugün hava durumu nasıl olacak?
Trakya kesiminin çok bulutlu ve gece saatlerinde sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç kesimlerde yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor. Ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek.ANKARA (İGFA) - Yapılan en son değerlendirmelere göre; Trakya kesiminin çok bulutlu ve gece saatlerinde sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç kesimlerde yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Trakya'da güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli(40-60 km /saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Trakya'da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa)olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesiminin gece saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Trakya'da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 22°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ADANA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
AMASYA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
AĞRI °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 16°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 15°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 19°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Kuzey Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde Batı Karadeniz’in batısı sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, akşam saatlerine kadar doğusu güneydoğudan 3 ila 5, batısı 6; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, batısı yer yer 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerine kadar güneyi 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan, güneyi güneydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerine kadar 7; Güney Ege'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5, kuzeyi 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, kuzeyi 2,0 ila 3,0 m; Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz’de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde batısı güneydoğudan; Doğu Akdeniz’de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi, pus anında orta.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|13
|29
|2. Galatasaray
|13
|27
|3. Adana Demirspor
|13
|24
|4. Konyaspor
|14
|24
|5. Başakşehir
|13
|24
|6. Kayserispor
|14
|23
|7. Trabzonspor
|13
|23
|8. Beşiktaş
|13
|22
|9. Alanyaspor
|14
|17
|10. Gaziantep FK
|13
|16
|11. Antalyaspor
|12
|16
|12. Giresunspor
|13
|15
|13. Kasımpaşa
|13
|15
|14. Hatayspor
|13
|14
|15. Karagümrük
|13
|13
|16. Ankaragücü
|13
|13
|17. Sivasspor
|14
|11
|18. İstanbulspor
|13
|8
|19. Ümraniye
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|16
|37
|2. Pendikspor
|16
|29
|3. Samsunspor
|17
|29
|4. Bodrumspor
|17
|29
|5. Rizespor
|17
|29
|6. Keçiörengücü
|16
|29
|7. Boluspor
|16
|26
|8. Bandırmaspor
|16
|25
|9. Göztepe
|16
|24
|10. Manisa FK
|17
|25
|11. Sakaryaspor
|17
|22
|12. Altay
|16
|21
|13. Adanaspor
|16
|18
|14. Erzurumspor
|16
|17
|15. Tuzlaspor
|17
|17
|16. Ö.K Yeni Malatya
|16
|12
|17. Altınordu
|16
|12
|18. Denizlispor
|16
|9
|19. Gençlerbirliği
|16
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|14
|37
|2. M.City
|14
|32
|3. Newcastle
|15
|30
|4. Tottenham
|15
|29
|5. M. United
|14
|26
|6. Liverpool
|14
|22
|7. Brighton
|14
|21
|8. Chelsea
|14
|21
|9. Fulham
|15
|19
|10. Brentford
|15
|19
|11. Crystal Palace
|14
|19
|12. Aston Villa
|15
|18
|13. Leicester City
|15
|17
|14. Bournemouth
|15
|16
|15. Leeds United
|14
|15
|16. West Ham United
|15
|14
|17. Everton
|15
|14
|18. Nottingham Forest
|15
|13
|19. Southampton
|15
|12
|20. Wolves
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|37
|2. Real Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
|14
|26
|4. Athletic Bilbao
|14
|24
|5. Atletico Madrid
|14
|24
|6. Real Betis
|14
|24
|7. Osasuna
|14
|23
|8. Rayo Vallecano
|14
|22
|9. Villarreal
|14
|21
|10. Valencia
|14
|19
|11. Mallorca
|14
|19
|12. Real Valladolid
|14
|17
|13. Girona
|14
|16
|14. Almeria
|14
|16
|15. Getafe
|14
|14
|16. Espanyol
|14
|12
|17. Celta Vigo
|14
|12
|18. Sevilla
|14
|11
|19. Cadiz
|14
|11
|20. Elche
|14
|4