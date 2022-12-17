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Hava sıcaklığı artıyor! Türkiye'de bugün hava durumu nasıl olacak?

YAŞAM 17.12.2022, 08:17
Hava sıcaklığı artıyor! Türkiye'de bugün hava durumu nasıl olacak?

Trakya kesiminin çok bulutlu ve gece saatlerinde sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç kesimlerde yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor. Ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek.ANKARA (İGFA) - Yapılan en son değerlendirmelere göre; Trakya kesiminin çok bulutlu ve gece saatlerinde sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç kesimlerde yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Trakya'da güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli(40-60 km /saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Trakya'da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa)olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesiminin gece saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Trakya'da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 22°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 18°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AĞRI °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 16°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 18°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 15°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 19°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Kuzey Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde Batı Karadeniz’in batısı sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, akşam saatlerine kadar doğusu güneydoğudan 3 ila 5, batısı 6; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, batısı yer yer 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerine kadar güneyi 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan, güneyi güneydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerine kadar 7; Güney Ege'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5, kuzeyi 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, kuzeyi 2,0 ila 3,0 m; Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz’de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde batısı güneydoğudan; Doğu Akdeniz’de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi, pus anında orta.

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