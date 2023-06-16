HATSU ve Büyükşehir ekipleri konteyner ofislerde

Yaşanan asrın felaketi sonrasında, vatandaşların taleplerini yerine getirmek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdüren Hatay Büyükşehir Belediyesi, şehrin belirli noktalarında kurulan “Hizmet Birimleri” ile hizmet veriyor.HATAY (İGFA) - İskenderun ilçesindeki HATSU (Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü) birimleri üç ayrı bölgedeki çalışma gruplarıyla vatandaşların istek ve taleplerini yerine getiriyor.

Deprem felaketi sonrasında kullanılamaz hale gelen İskenderun şehir merkezindeki hizmet binasının yerine; ilk olarak İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) içerisinde kurulan kriz masasında çalışmalarına başlayan HATSU ekipleri ardından Karaağaç Belediyesi eski binasında hizmet vermeye devam etti.

KONTEYNER OFİSLER DEVREDE

HATSU ekipleri son olarak vatandaşların artan ihtiyaçlarına yanıt vermek ve daha kolay ulaşmalarını sağlamak amacıyla İskenderun Otobüs terminalinde (Otogar) kurdukları konteyner ofislerle hizmet üretmeye başladı. Büyükşehir yetkilileri İskenderun ve Arsuz’da üç ayrı noktada vatandaşlara daha iyi hizmet vermek ilkesiyle çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini vurguladı.

İçme suyu, abone işleri, açma, kapama ve vezne gibi birimlerin vatandaşların sorunlarını çözmek ve yardımcı olması gayesiyle çalıştıklarını ifade eden yetkililer, ayrıca Büyükşehir bünyesindeki diğer tüm birimlerin Karaağaç Mahallesinde bulunan EXPO alanında hizmet verdiğini belirtti.