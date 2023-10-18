Hataylı öğrenciler Konya'da moral buldu

6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketinden sonra eğitim hayatına başlayan Erzin Fen Lisesi öğrencileri, Selçuklu Belediyesi’nin katkılarıyla Konya’ya gelerek hem deprem psikolojisini üzerlerinde atıp hem de yeni bir şehir tanıma kazanımında bulundular.KONYA (İGFA) - Deprem bölgesine yaptığı yardımlarla bölge halkının sevgisini kazanan Selçuklu Belediyesi, maddi manevi her alanda depremin acılarını unutturmaya yönelik çalışmalara devam ediyor.

Hatay Erzin’den gelen öğrenci ve öğretmenlerin bulunduğu 25 kişilik grup pazartesi gününden bu yana Konya’nın tarihi ve turistik birçok yerini gezerek değerli anlar biriktirdi.

Deprem psikolojinden bir nebze uzaklaşan Erzin Fen Lisesi 9. sınıf öğrencileri ve öğretmenleri gezide her türlü destekte bulunan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’yı da ziyaret etti.

Selçuklu Belediyesi Meclis Salonunda öğrenci ve öğretmenleri misafir eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ziyaretten dolayı memnuniyetini ifade ederek; “Sille’de bizim tarihi bölgelerimizden bir tanesi. Uzun yıllara dayanan bir geçmişi var. Özellikle görmenizi isteriz. Tabi öncelikle geçmiş olsun diyorum ben tüm Hatayımıza, Maraşımıza bütün deprem bölgesinde olan etkilenen şehirlerimize. Büyük bir acı yaşadık ama inşallah bunları hep birlikte aşacağız. Süreç devam ediyor. Biz de depremin ilk günümden itibaren oradaydık, Antakya'daydık orada üzerimize ne düşüyorsa hem oradaki insanlarımızın kurtarılması hem enkazların kaldırılması hem yeniden Hatay’ın inşa edilmesi ile ilgili biz de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz ama tabi büyük bir yıkım ve biraz zaman alacak, öyle görünüyor. Hep birlikte bu işin üstesinden geleceğiz" dedi.

Yapılan ziyarette Konya’yı tanımaktan büyük keyif aldıklarını ifade eden öğrenciler, kendilerine bu imkânı sağlayan tüm büyüklerine, Selçuklu Belediyesi’ne ve öğretmenlerine teşekkür ettiler.