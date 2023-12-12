Flaş HaberPendik'te MHP Rüzgarı
Son Dakika
Hataylı minikler 'Karınca Kararınca' öğrenerek eğleniyor
YAŞAM 12.12.2023, 14:11
Hatay Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu il genelinde miniklerle buluşarak öğretici ve eğlenceli oyunlar sahnelemeye devam ediyor.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu kentin 15 ilçesindeki okullarda çocukların moral ve motivasyonunu yükseltmek için oyunlarını sahneliyor.
Depremzede çocuklara ulaşarak miniklerin eğlenceli zamanlar geçirmesini sağlayan HBB’nin başarılı oyuncuları, haftanın üç günü farklı okullarda ‘Karınca Kararınca’ oyununu sergiliyor.
Oyunu ilgiyle izleyerek unutulmaz bir gün yaşayan minikler, hem eğleniyor hem de öğreniyor.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|15
|40
|2. Galatasaray
|15
|40
|3. Kayserispor
|15
|29
|4. Trabzonspor
|15
|26
|5. Beşiktaş
|15
|26
|6. A.Demirspor
|15
|23
|7. Antalyaspor
|15
|23
|8. Rizespor
|15
|22
|9. Kasımpasa
|15
|21
|10. Hatayspor
|15
|18
|11. Ankaragücü
|15
|18
|12. Sivasspor
|15
|18
|13. Karagümrük
|15
|17
|14. Başakşehir
|15
|15
|15. Gaziantep FK
|15
|15
|16. Konyaspor
|15
|14
|17. Samsunspor
|15
|14
|18. Alanyaspor
|15
|14
|19. Pendikspor
|15
|13
|20. İstanbulspor
|15
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|15
|39
|2. Kocaelispor
|15
|32
|3. Göztepe
|15
|29
|4. Bandırmaspor
|15
|26
|5. Sakaryaspor
|15
|26
|6. Bodrumspor
|15
|25
|7. Gençlerbirliği
|15
|24
|8. Ahlatçı Çorum FK
|15
|23
|9. Keçiörengücü
|15
|19
|10. Boluspor
|15
|19
|11. Manisa FK
|15
|18
|12. Erzurumspor
|15
|18
|13. Ümraniye
|15
|18
|14. Adanaspor
|15
|16
|15. Şanlıurfaspor
|15
|14
|16. Pendikspor
|0
|0
|17. Tuzlaspor
|15
|13
|18. Giresunspor
|15
|9
|19. Altay
|15
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|16
|37
|2. Arsenal
|16
|36
|3. Aston Villa
|16
|35
|4. M.City
|16
|33
|5. Tottenham
|16
|30
|6. M. United
|16
|27
|7. Newcastle
|16
|26
|8. Brighton
|16
|26
|9. West Ham United
|16
|24
|10. Fulham
|16
|21
|11. Brentford
|16
|19
|12. Chelsea
|16
|19
|13. Wolves
|16
|19
|14. Bournemouth
|16
|19
|15. Crystal Palace
|16
|16
|16. Nottingham Forest
|16
|14
|17. Everton
|16
|13
|18. Luton Town
|16
|9
|19. Burnley
|16
|8
|20. Sheffield United
|16
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Girona
|16
|41
|2. Real Madrid
|16
|39
|3. Atletico Madrid
|15
|34
|4. Barcelona
|16
|34
|5. Athletic Bilbao
|16
|29
|6. Real Sociedad
|16
|29
|7. Real Betis
|16
|26
|8. Las Palmas
|16
|24
|9. Getafe
|16
|22
|10. Rayo Vallecano
|16
|20
|11. Valencia
|16
|19
|12. Deportivo Alaves
|16
|16
|13. Villarreal
|16
|16
|14. Osasuna
|16
|16
|15. Mallorca
|16
|14
|16. Sevilla
|15
|13
|17. Cadiz
|16
|13
|18. Celta Vigo
|16
|10
|19. Granada
|16
|8
|20. Almeria
|16
|4
Röportaj & Söyleşi Tümü