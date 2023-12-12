Hataylı minikler 'Karınca Kararınca' öğrenerek eğleniyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu il genelinde miniklerle buluşarak öğretici ve eğlenceli oyunlar sahnelemeye devam ediyor.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu kentin 15 ilçesindeki okullarda çocukların moral ve motivasyonunu yükseltmek için oyunlarını sahneliyor.

Depremzede çocuklara ulaşarak miniklerin eğlenceli zamanlar geçirmesini sağlayan HBB’nin başarılı oyuncuları, haftanın üç günü farklı okullarda ‘Karınca Kararınca’ oyununu sergiliyor.

Oyunu ilgiyle izleyerek unutulmaz bir gün yaşayan minikler, hem eğleniyor hem de öğreniyor.