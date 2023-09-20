Hataylı minikler 'Karınca Kararınca' ile eğlendi

Hatay Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu il genelinde miniklerle buluşarak öğretici ve eğlenceli oyunlar sahnelemeye devam ediyor.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu kentin 15 ilçesindeki konteyner kentlerde depremzede miniklere ulaşarak sahnelediği oyunlarla miniklerin eğlenceli zamanlar geçirmesini sağlıyor.

Son olarak Arsuz İlçesi Nardüzü mahallesinde bulunan konteyner kente misafir olan Şehir Tiyatrosu oyuncuları Karınca Kararınca adlı oyunu sahneledi.

Oyunu keyifle izleyen öğrencilerin yaşadığı mutluluk yüzlerine yansıdı. Oyunun sona ermesiyle birlikte başarılı tiyatroculara sevgi gösterisinde bulunan ve hatıra fotoğrafı çekilen çocukların neşesi görülmeye değerdi.

Öyküsünü Ahmet Önel'in, yönetmenliğini ve yazarlığını Haluk Yüce'nin yaptığı “Karınca Kararınca” adlı oyuna katılım sağlayan çocuklar ve aileleri bu güzel etkinlikleri vatandaş ile buluşturan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'a teşekkür ettiler.