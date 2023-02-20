Hataylı minik Melek'in yüzünü Bursa güldürdü

Hatay'da deprem mağduru vatandaşların yaralarını sarmak için mahalle mahalle gezerek yardımlarını ulaştıran Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, depremzede miniklerin yüzünü güldürmeye devam ediyor.BURSA (İGFA) - Yaraları sarmak için ilk günden itibaren deprem bölgesinde çalışmalarını aralıksız sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yardım malzemelerinin dağıtımından enkazda canlı arama çalışmalarına, konteyner kenti ve seyyar tuvalet kurulumundan sokak hayvanlarının beslenmesine kadar ihtiyaç duyulan her konuda gece gündüz demeden çalışıyor.



Asrın felaketine tanık olan minik yürekleri de unutmayarak oyuncak dağıtımı yapan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, evlerinin yıkılması sonucu halası ve eniştesiyle birlikte çadırda kalan 7 yaşındaki Melek’in istediğine duyarsız kalmadı.

Bilgisayarının enkaz altında kalmasına çok üzüldüğünü dile getirmesi üzerine ekipler, hemen harekete geçerek kısa sürede yeni bir bilgisayar temin etti. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gazali Şen, daire başkanları Hakan Bebek ve Feridun Tarım ile ekipler, minik Melek’i çadırında ziyaret ederek yeni bir bilgisayar teslim etti.

Ateşin başında ısınan ve ödevlerini yapan Melek’le sohbet eden Gazali Şen, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın selamını ileterek, minik kızın üzülmemesini istedi. Küçük kıza oyuncak bebek ve gıda yardımında da bulunduklarını belirten Şen, minik kızın ve ailesinin Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulacak olan konteyner kente nakledileceğini ifade etti.

7 yaşındaki Melek’in halası olan Fatma Açık, depremde evlerinin yıkıldığını, yanlarına terlik dahi alamadan dışarı kaçtıklarını anlatı. 1 yaşından beri yeğeni Melek’e kendisinin baktığını söyleyen Açık, “Eşim ve yeğenim, Melek ile birlikte 3 kişi çadırda kalıyoruz. Melek birinci sınıfa gidiyor. Okuma yazmayı yeni öğreniyor. Elimize ne geçerse tekrar yaptırıyorum, yazıları okutuyorum. Geçtiğimiz günlerde ekipler gelerek bizlerle sohbet etti. Melek de bilgisayarın enkaz altına kalmasına çok üzüldüğünü dile getirdi. Ekipler bizi kısa süre sonra ziyaret edip bilgisayar getirdi. Hiç beklemiyordum. Bize de sürpriz oldu. Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz” dedi.