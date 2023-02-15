Hataylı depremzede Defne Bebek Bodrum'da dünyaya geldi

Depremden bölgesi Hatay’da yaşarken Bodrum’a gelen Özdemir ailesinin Defne adını verdikleri bebekleri oldu.MUĞLA (İGFA) - Türkiye'yi yaralayan Kahramanmaraş depreminin ardından canlarını kurtaran vatandaşlar, bölgeden ayrılmaya devam ediyor.

6 Şubat'taki büyük depreme Hatay’daki evlerinde yakalanan Özdemir ailesinin evleri ağır hasar aldı.

Doğuma kısa bir süre kala depreme yakalanan Özdemir ailesi Bodrum’a getirilerek otele yerleştirildi.

Önceki gün Bodrum Devlet Hastanesi’nde çocuğunu dünyaya getiren depremzede anne ile bebeği Defne, konakladıkları otele geldi.

Sağlık durumları gayet iyi olan anne ve kızını Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekipleri ziyaret ederek, Başkan Ahmet Aras’ın selam ve sevgilerini iletti.