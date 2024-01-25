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Hataylı çocuklar atölyelerde eğleniyor
YAŞAM 25.01.2024, 11:17
Hatay Büyükşehir Belediyesi ve UNICEF işbirliği ile Hataylı çocuklara Hatay Büyükşehir Belediyesi EXPO Yerleşkesi Hortikültür Alanında etkinlik düzenlendi.HATAY (İGFA) - Çocukların depremi unutmaları, moral ve motivasyonlarını yüksek tutmaları amacıyla gerçekleştirilen etkinliklerde animasyon gösterisi, mandal atölyesi ve bando gösterisi yoğun ilgi gördü.
Palyaço ile müzik eşliğinde de doyasıya eğlenen çocuklar yüz boyama etkinliği ve çeşitli oyunlarla unutamayacakları bir gün geçirdi.
Keyifli zaman geçiren çocuklara etkinlik sonunda çeşitli hediyeler verildi.
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