Hataylı çiftçilere tarımsal destek sürüyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi 6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen Hatay’da yaraların sarılması, normale dönülmesi ve tarımsal üretimin kesintiye uğramaması için çalışmalarına devam ediyor.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü, tarım üreticilerine yönelik desteklerini ara vermeden sürdürüyor.

Sulama kanalı yapımı ve temizliği, kapalı sistem sulama hatları, sulama bendi, sulama havuzu gibi israfı önleyen ve suyun üreticiye devamlı ulaşmasını sağlayan çalışmalar yapan Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı yeni bir çalışmaya da daha imza attı.

Üretici için hayati öneme sahip olan “kesintisiz su sağlama” gayesiyle Dörtyol Ocaklı Mahallesi Çarşamba Mevkisi’nde bulunan su kaynağı engebeli araziye rağmen 1500 m boru döşenerek kapalı sisteme alındı.

Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma, bölge halkından tam not alırken yetkililer, üreticiyi koruyan çalışmalara devam edileceğini bildirdi.