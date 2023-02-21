Hatay’daki İzmit'in aşevine gelen mektup depremzedeleri duygulandırdı

Hatay’ın Defne ilçesinde kurulan ve bölge halkına can suyu olan İzmit Belediyesinin aşevine Gebze’den gelen gıda yardımlarından birinin içerisinden çıkan mektup depremzedeleri duygulandırdıHATAY (İGFA) - Türkiye’nin dört bir yanında gelen yardım ve destekleri afet bölgesindeki depremzedelere ulaştırmaya devam eden İzmit Belediyesi, depremzedeler ile vatandaşlar arasında gönül köprüsü kurmaya devam ediyor. Hatay’ın Defne ilçesinde kurulan ve bölge halkına can suyu olan İzmit Belediyesinin aşevine gelen gıda yardımlarından birinin içerisinden çıkan ve depremzedelere ithafen yazılan mektup, hem İzmit Belediyesi ekiplerini hem de bölgedeki depremzedeleri duygulandırdı.

Depremle birlikte Kocaeli ve hatta Türkiye’nin her noktasından yardımları kabul edip organize eden İzmit Belediyesi aracılığıyla Cansu Kol, Havva Civelek ve Leyla Baş isimli vatandaşların Gebze’den gönderdiği gıda paketinin içerisinde yer alan mektupta; “Sizler için yapmış olduğumuz bu yiyecekleri Kocaeli’nin Gebze İlçesi’nden sizlere ulaştırıyoruz. Sizler orada soğuktan üşürken, canınız yanarken, enkazlar altından gelecek en ufak bir haber beklerken, depremden etkilenmeyen şehirlerdeki bütün insanlar sizler için tek yürek olduk. Sıcak yediğimiz yemekten, sıcacık evimizden, içtiğimiz sudan, yattığımız yataktan utanır olduk. Acınız acımız… Kalbimiz sizlerle, tüm Türkiye sizinle. Elimizden geleni yapmaya çalıştığımız bu ufak yardımlarımız inşallah en kısa sürede sizlere ulaşır” ifadeleri yer aldı. Yiyeceklerle birlikte bölgedeki depremzedelere ulaştırılan mektup, hem depremzedeleri hem de İzmit Belediyesi ekiplerinin duygu dolu anlar yaşamasına sebep oldu.