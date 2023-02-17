Hatay’da 1500 kişilik çadır kent kuruluyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Hatay’da çadır kent kurmaya başladı. Çadır kentte sıcak yemekten sosyal alanlara kadar pek çok imkan yer alacak. 5’er kişilik çadırlarda toplam 1500 depremzede barınabilecek.HATAY (İGFA) - Türkiye’nin yaşadığı deprem felaketinin ardından bölgenin teknik ve personel ihtiyacına göre ekipleri ilk günden itibaren yönlendiren Mersin Büyükşehir Belediyesi, yaşanan barınma sorunu dolayısıyla da Hatay’da çadır kent kurmaya başladı. Çadır kentte sıcak yemekten sosyal alanlara kadar pek çok imkan yer alacak. 5’er kişilik çadırlarda toplam 1500 depremzede barınabilecek.

Bölgede arama kurtarma, yemek dağıtımı, internet erişim noktası kurulumu, cenaze nakil hizmetleri, elektrik hatları onarımı ve farklı il ve ilçelere gıda gönderimi gibi birçok alanda hizmet veren Büyükşehir Belediyesi, depremzedelerin ihtiyaçlarını en kısa sürede giderebilmek için çalışmalarına devam ediyor.

300 aile çadır kentte kalabilecek

Depremin ardından binlerce insan evsiz kalırken, Hatay’da ortaya çıkan yetersiz barınma alanı sorununu Mersin Büyükşehir Belediyesi kurulumuna hızla devam ettiği çadır kent ile bir nebze çözüm sunacak. Elektrik hatlarının çekildiği çadır kente, kurulum tamamlandıktan sonra 300 aile yerleşebilecek.

Hatay EXPO Fuar Alanı karşısında 1500 dönüm alana kurulan çadır kentte 5’er kişilik çadırlarda toplam 1500 kişi kalabilecek. Çadırların içinde depremzedelerin ihtiyaçları ile radyatör tipi soba, alanda ise her gün üç öğün sıcak yemeğin çıkarılacağı çadır mutfak, ailelerin vakit geçirebileceği sosyal alan, duş, tuvalet yer alıyor.

Tencereler Hatay halkı için kaynıyor

Hatay’da süren yemek ihtiyacı için de ilk günden itibaren Mobil Mutfak Tırı ile hizmetini götüren Büyükşehir Belediyesi, kentin farklı noktalarında hizmetini sürdürüyor. Bölgeye gelen gıdaların depremi yaşayan köylere ulaştırılması noktasında da ulaşım hizmeti veren ekipler, gelen yardımların etkili ve ihtiyaca uygun dağıtımını sağlıyor.

Büyükşehir’den bölgeye gelen Konyalı gönüllülere destek

Deprem sonrası Hatay’daki vatandaşlar için yemek pişirmek üzere Konya’dan yola çıkan gönüllü 2 vatandaş kavurma ve pilav pişirerek bölge halkına dağıtmaya başladı. Bir süre sonra malzemeleri biten 2 yardımsevere et başta olmak üzere gıda malzemelerini tedarik eden Mersin Büyükşehir Belediyesi, gönüllülerin desteğini sürdürmesine yardım ediyor. 2 yardımsever gönüllü Büyükşehir’in desteği ile yüzlerce insanın karnını doyurması için yemek çıkarıyor.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Afet Arama ve Kurtarma Şube Müdürü Alperen Tabak, Antakya Spor Tesisi’nin arka tarafında konuşlandıklarını ve buraya tırlarla erzakların geldiğini ifade ederek, “Antakya Spor Tesisi’nin arkasında Konya ekibimiz yemek yapmaya başladı. Gönüllü insanlar. Bizim için sıcak yemek kaynatan insanlar. Bizim bu imkanımız var Sosyal Hizmetlerden dolayı ama arkadaşlar her gün et yapmaya, sulu yemek çıkartmaya çalıştılar. Bu yemeklerini bizimle paylaştılar. 3 günün sonunda da erzaklarının, yemeklerinin bittiğini söylediler. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak biz de bu konuda yardımda bulunduk. Hem malzeme desteği hem elektrik desteği hem de Fen İşleri’nden mazot desteği sağladık. Her türlü yanında olmaya çalıştık” dedi.

Konya’dan gelen gönüllülerin çok güzel işler çıkarttığını da ifade eden Tabak, bu ekibin günlük 10-15 bin kişinin karnını doyurduğunu söyledi. Tabak, eksilen malzemelerini Büyükşehir Belediyesi olarak giderdiklerini de belirterek, ortalama bir hafta daha gönüllülerin bu sayede yemek vermeye devam edebileceklerini vurguladı.

“Geldiğimizde açlık, enkazdan başka bir şey yoktu”

Deprem bölgesinde gönüllü olarak çalışan vatandaşlardan Süleyman Kökkü, depremden sonra Konya’dan arkadaşları ile Hatay’a yardımlaşmaya ve dayanışmaya geldiklerini anlattı. Kökkü deprem bölgesinde sıcak yemek yapıp dağıttıklarını ve 3 günün sonunda malzemeleri bittiğinde de Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin kendilerine destek olduğunu aktarırken, “En azından ‘bir sıcak yemek çıkarabilir miyiz?’ diye düşündük, organize ettik aramızda. 2. günü buraya geldik. Geldiğimizde açlık, enkazdan başka bir şey yoktu. Geldik, tencerelerimizi kurduk. 3 gün boyunca et ihtiyacımızı giderdik. 3 gün sonrasında et ihtiyacımız oluştu. Allah onlardan razı olsun Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden. Dayanışma yaptık. Bizlere 600-700 kilogram kadar kuşbaşı et gönderdi. Şu an devam ediyoruz ve gücümüzün gittiği yere kadar devam edeceğiz. Ortalama günlük 15 bin kişilik yemek veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Cenaze Nakil Araçları bölgede hizmet veriyor

Büyükşehir Belediyesi’nin Cenaze Nakil Araçları da bölgede ihtiyaç üzerine çalışmalarını sürdürüyor. Araçlar, Hatay içerisinde ve çevre illere sürekli hizmet veriyor. 7 Cenaze Nakil Aracı ve 25 personel Narlıca, Toygarlı ve Antakya Asri Mezarlığı’na defin hizmetlerinde görev alıyor. Büyükşehir ayrıca defin malzemelerinin de tedarikini sağlayarak, Hatay Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde definleri gerçekleştiriyor.