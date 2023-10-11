Hatay Zabıtası'ndan genel bilgilendirme

Hatay Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Alper Kılıçoğlu, deprem öncesi ve sonrası gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgiler verdi.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin depremde hayatını kaybeden personel sayısının oldukça fazla olduğunu belirten Alper Kılıçoğlu, depremin ilk günlerinden itibaren bütün birimler ile birlikte EXPO Antakya alanında toplandıklarını anlattı.

Kılıçoğlu, “3. Günde Başkanımız ile toplantı yaptık. Başkanımız “Hataylılar iyi günde hep yanımızdaydılar, bizde onların yanında olacağız” diyerek bizlere de talimatlar verdi. Zabıta Dairesi olarak biz üç bölgede teşkilatlanmışız. Ailesi iyi olan, kaybı olmayan ve güvende olan personelimiz depremden sonra görevlerine başladılar” açıklamalarında bulundu.

Kılıçoğlu, Hatay Büyükşehir Belediyesi olarak sadece kendi görevlerine odaklanmadan birçok kurum, kuruş ve yardım tırları gibi şehre gelen herkesle ilgilenerek yardımcı olduklarını da söyledi.

‘’BİNLERCE İNSANIMIZI DEFNETTİK’’

Kılıçoğlu konuşmasında, “ Zabıta olarak uardım konusunda elimizi taşın altına koyarak hareket etik. Cenaze hizmetleri birimimiz ile birlikte binlerce insanımızı defin ettik. Kendi araçlarımızla cenazelerimizi taşımalara yardımcı olduk. Soğukta kalan insanlarımızı da misafir ettik. Gelen yardımları şehrin en ücra köşelerine ulaştırdık ve dağıtımlarına da yardımcı olduk. Bizlere gelen çadırları dağıttıktan sonra da kurumlarını da sağlamaya çalıştık. AFAD’a 10 zabıtamızı yönlendirdik. Ailesine ulaşamayan insanlarımızın ailesine ulaştık. Elimizden ne geliyorsa fazlasını yaptık” diye konuştu.