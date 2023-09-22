Hatay sahillerine sahip çıkıyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi, gelecek nesillere temiz bir çevre ve daha sağlıklı bir yaşam alanı bırakmak için 7 ilçede bulunan deniz kıyılarında temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.HATAY (İGFA) - “Çevre bizim, sahil bizim” anlayışı ile çevre dostu olmayı ilke edinen ve insan odaklı bir belediyecilik anlayışı sergileyen Hatay Büyükşehir Belediyesi, il genelinde bulunan 158 km’lik kıyı şeridinin tamamında düzenli olarak katı atık temizliği yapıyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, deniz ve kıyılarda yapılan temizlik çalışmalarının yanı sıra Samandağ Çevlik Balıkçı Barınağı, Arsuz Konacık Balıkçı Barınağı, Arsuz HADO Yat Limanı, İskenderun Balıkçı Barınağı ve Dörtyol Balıkçı Barınağı’nda temizlik çalışmaları gerçekleştirdi.

Bu kapsamda Erzin’den Yayladağı sahil kıyısına kadar olan alanda, 80 personelden oluşan güçlü bir ekibin yanı sıra, vatandaşların daha rahat denize girebilmeleri için 2 adet kum eleme makinası sayesinde kumlar arasındaki çöpler ayrıştırılıyor ve kumsalın daha estetik görünmesi sağlanıyor.