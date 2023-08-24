Hatay sahillerinde temizlik çalışmalarına aralıksız devam

Hatay Büyükşehir Belediyesi, denize kıyısı olan 7 ilçede deniz ve sahillerde gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarına devam ediyor.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler denize kıyısı olan İskenderun, Arsuz, Dörtyol, Erzin, Payas, Samandağ ve Yayladağı’nda 80 personel ile deniz ve kıyı temizliği çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yetkililer, Arsuz ilçesinde denizden gelerek kıyıya ulaşan ancak kaynağı belli olmayan petrol kirliliğinin, kıyılarda birikme riskine karşı gerekli tedbirlerin alındığını belirtti.

Hatay kıyı şeridi boyunca deniz canlıları, deniz kaplumbağaları ve kuşların yaşamlarını etkilememesi, ekosistemin korunması, atıkların kuma gömülmemesi ve kıyı kirliliğinin kontrol altına alınması amacıyla petrol atıklarının temizlik çalışmaları ekipler tarafından titizlikle yürütülüyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerince yapılan temizlik çalışmaları, kirlilik tamamen ortadan kalkana kadar kararlılıkla devam edecek.