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Hatay Reyhanlı'da muhtarlarla toplandı

YAŞAM 04.01.2024, 17:34
Hatay Reyhanlı'da muhtarlarla toplandı

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, beraberindeki heyetle Reyhanlı ilçesinde muhtarlar, çiftçi ve esnaf temsilcileri ile bir araya geldi.HATAY (İGFA) - Hatay'da Uzunkavak, Karasüleymanlı ve Suluköy Mahalleleri ile Çatalhöyük Geçici Barınma Merkezine ve birçok ticari işletmeye ziyaret gerçekleştiren Başkan Savaş, depremin ardından nüfusu yaklaşık 430 bine dayanan Reyhanlı’da öncelikle muhtarlarla toplantı yaptı.

HATSU Genel Müdürü İkbal Polat, HBB Genel Sekreteri Nihat Tazearslan ile Genel Sekreter Yardımcıları ve bazı Daire Başkanlarının katıldığı toplantıda muhtarlar, mahallelerine ilişkin sorunları dile getirdi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin nin yaptığı çalışmaları anlatan Başkan Savaş, deprem nedeniyle zarar gören su iletim donatılarının yenilenmesi, yolların asfaltlanması, parke taşı ihtiyacının karşılanması, okul ve cami duvarlarının onarımı, yeni mezarlık alanlarının inşası, çocuk oyun alanlarının yapımı, toplu taşıma desteği ve göletlerin ıslahı konularında çalıştıklarını, yeni görevlendirme ve planlamalar yaptıklarını söyledi.

Daire Başkanlarıyla birlikte ilçedeki sorunların çözümüne odaklandıklarını kaydeden Savaş, ziyaret amaçlarının siyaset olmadığını hizmet için geldiklerini belirterek, hiçbir bahaneye sığınmadan yapabileceğiz tüm hizmetleri hayata geçireceklerini kaydetti. Savaş, Reyhanlı bölgesinin; depremden dolayı oluşan iç göçler ve Suriyelilerin artan nüfuslarından dolayı mağdur olmaması için ana arterler üzerinde yer alan yolların asfaltlanmasına yoğunluk verdiklerini ifade etti.

"DEPREM SONRASI HATAY'A KAÇ KAYMAKAM KAÇ VALİ GELDİ GİTTİ YİNE DE HATAY'I TOPARLAYAMADI”

Bu arada depremin ilk dakikalarından itibaren vatandaşların yanında ve sahada olduklarını hatırlatan Savaş, “6 Şubat sabahı Hatay’da kimse yokken biz vardık. Tüm binalarımız ve araçlarımızın zarar görmesine rağmen 4 bine yakın vatandaşımızı enkazdan çıkararak hastanelere gönderilmelerini sağladık. Deprem sonrası Hatay'a kaç kaymakam kaç vali geldi gitti yine de Hatay'ı toparlayamadı. Belediyenin gücü ile devletin gücü bir değil. Eğer hepimiz bu ülkenin vatandaşı isek adalet ve hizmetlerden eşit bir şekilde faydalanmalıyız. Afet Bölgesi Kanuna göre defin ve itfaiye işleri dışında sorumluluğumuz olmamasına rağmen bunu asla suiistimal etmeden Hatay için her alanda, her yerde çalışıyoruz. Ben herkesin ortak belediye başkanıyım.” ifadelerine yer verdi.

Deprem sonrası, İktidarın ve AFAD'ın süreci iyi bir şekilde yönetemediğini ifade eden Savaş, yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarının şehrin alt ve üst yapısına büyük zararlar verdiğini; yerinde ayrıştırma, yükleme, taşıma işlemlerinde de asla tedbir alınmadığını dile getirdi.

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