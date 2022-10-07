Hatay Payas'ta arıcılar sertifikalandı

Hatay Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınma projesi kapsamında Hatay'daki kırsal alanların ekonomik değerini yükseltmek amacıyla tarım ve hayvancılık faaliyeti sürdüren çiftçilere destek veriyor.HATAY (İGFA) - Hatay'ın 15 ilçesinde çiftçiler ile kooperatiflere yönelik eğitim seminerleri düzenlenmeye başlayan Büyükşehir Belediyesi, faaliyete geçirdiği eğitim programı kapsamında Payas Arıcılar Birliği’nde çiftçilere arıcılık eğitimi verildi.

Eğitimde, HMKÜ Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aziz Gül tarafından arıcılık sektörü ve arı yetiştiriciliği hakkında slayt gösterimi eşliğinde bilgilendirme yapıldı.

Seminerde ayrıca Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma ve Kooperatifçilik Şube Müdürlüğü yetkilileri tarafından Hatay’daki çiftçilerin yüzünü güldüren kırsal kalkınma projesi hakkında detaylı bilgi verildi. Seminer sonunda arıcılık eğitimine katılan çiftçilere katılım belgesi verildi.

ÇİFTÇİLERDEN BÜYÜKŞEHİR'E ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Eğitim seminerine katılan çiftçi Bestami Çalışkan, aldığı eğitim sayesinde arı yetiştirmeye başlamak istediğini söyledi ve emeği geçen Büyükşehir yetkililerine teşekkür etti. Eğitim sonunda memnuniyetini dile getiren çiftçi Özgür Türkmen ise eğitimin çok verimli olduğunu ifade ederek önemli bilgiler edindiğini ve katkıda bulunan herkese teşekkür ettiğini belirtti.

Arıcılık eğitimini veren Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aziz Gül ise, Hatay Büyükşehir Belediyesi ile 1 ay boyunca ortak düzenlenen eğitimlere üniversite olarak her zaman destekte bulunacaklarını belirterek, katılımcıların eğitim almak konusunda çok istekli olduğunu kaydetti.