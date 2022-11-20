Hatay Kitap Günleri gazeteci ve yazarları ağırlıyor

EXPO 2021 Hatay’ın ev sahipliğinde düzenlenen Hatay Kitap Günleri devam ediyor.HATAY (İGFA) - Hatay Kitap Günleri ikinci gününde tanınmış gazeteciler Yavuz Oğan ve Akif Beki’yi ağırladı.

Gazeteci Yavuz Oğan ve gazeteci yazar Akif Beki EXPO 2021 Hatay Antakya alanındaki kültür ve sanat sokağında okurları ve sosyal medya takipçileri ile buluşarak Türkiye’nin yaklaşan genel seçim sürecinin masaya yatırıldığı “2023 Değişim Vaat Ediyor mu?” başlıklı bir söyleşi yaptı.

AKİF BEKİ: “EXPO 2021 HATAY, HATAY’A ÇOK YAKIŞTI”

Söyleşinin ardından açıklamalarda bulunan Akif Beki, Hatay’ın Türkiye’de çok sesliliğin ve çok kültürlülüğün simgeleştiği bir kent olduğunu vurgulayarak, “EXPO 2021 Hatay, bu ile çok yakışmış. Hatay ile bütünleşen bir iş olmuş. Hatay’da canlı bir kültür sanat hayatı var, buna talep de var, bu çok onemli” dedi.

Yavuz Oğan söyleşiyi samimi bulduğunu dile getirerek, “Şehirlerdeki sosyal etkinlikler, şehirlere bağlılığı aidiyeti artıran hadiseler. Çocuklarıyla gelen aileler gördüm. Bu çocuklar böyle bir atmosferde büyüyor bu da önemli ve değerli. İnsanlar yaşamlarını keşfedemeden yaşıyorlar bu keşif ancak kitaplarla mümkün. Burası bunun için de bir altyapı sunuyor” şeklinde konuştu.

Akif Beki söyleşinin ardından okurlarının kitaplarını imzaladı.