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Hatay kış öncesi tedbiri elden bırakmıyor

YAŞAM 27.10.2023, 13:50
Hatay kış öncesi tedbiri elden bırakmıyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi, il genelinde şiddetli yağışlar ile birlikte yaşanabilecek sel ve taşkınların önüne geçebilmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Defne ve Samandağ ilçelerinde kış şartları ağırlaşmadan ve yağışlar başlamadan kolları sıvadı.

Yağmur sularını kontrol altına alarak vatandaşların sıkıntı yaşamamaları amacıyla önlemler alan Büyükşehir ekipleri, Samandağ ilçesine bağlı Çanakoluk ve Mızraklı Mahallelerinde kanal temizliği yaptı.

Ekipler ayrıca Defne ilçesine bağlı Yeniçağ Mahallesi’nde de 800 metre uzunluğunda kapalı sistem yağmursuyu hattı(büz) döşeme çalışması gerçekleştiriyor.

Taşkınlık ve su birikintilerini önlemek amacıyla ihtiyaç duyulan her noktada kanal temizlik ve büz döşeme çalışmaları devam edecek.

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