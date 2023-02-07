Hatay Kırıkhan’a ilk ulaşan İZBAK vatandaşlara umut oldu

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevresindeki kentleri de etkileyen iki depremin ardından harekete geçen İzmit Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, Kırıkhan’a ulaşan ilk ekip olarak vatandaşlara umut olduKAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve bölgedeki birçok şehri etkileyen iki depremin ardından İzmit Belediyesi harekete geçti.

İlk olarak İzmit Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri AFAD koordinasyonuyla yola çıkmış, ardından bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına destek olmak amacıyla 1 adet paletli ekskavatör, 1 adet paletli 963, 1 adet treyler ve 1 tane 4*4 pickup aracı yola çıkmıştı.

AFAD tarafından Kahramanmaraş’ın Kırıkhan ilçesine yönlendirilen 10 kişiden oluşan İZBAK ve 12 kişiden oluşan I.S.A.R ekibi, ilçede enkaz altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmalarına dâhil oldu.