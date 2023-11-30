Hatay Kırıkhan'da beton asfalt hazırlığı

Hatay Büyükşehir Belediyesi, il genelinde ulaşımı daha güvenli hale getirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.HATAY (İGFA) - Kış aylarının gelmesiyle yeni yol, bakım ve onarım çalışmalarını hızlandıran HBB Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Kırıkhan ilçesine bağlı İncirli ile Yalangoz Mahalleleri arasındaki sathi kaplama ve stabilize yolda 5 km’lik asfalt hazırlıklarına başladı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, alt zeminin tamamlanması ile beton asfalt çalışmalarına en kısa süre içerisinde başlanacağını açıkladı.