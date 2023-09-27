Hatay İtfaiyesi'nden farkındalık tatbikatı

Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, İtfaiye Haftası dolayısıyla düzenlediği tatbikat ve eğitimler ile farkındalık yaratıyor.HATAY (İGFA) - 25 Eylül- 1 Ekim tarihleri arasında kutlanan “İtfaiye Haftası” etkinlikleri kapsamında Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler tarafından, Arsuz Karaağaç Mahallesi’nde bulunan özel bir kreşte minik öğrencilere uygulamalı yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikat sırasında öğrenci ve öğretmenlere, yangın söndürme cihazları ve doğru kullanma teknikleri hakkında bilgiler verildi.

Tatbikat sonrasında İtfaiye ekipleri, yangın anında 112 Acil Çağrı Merkezi hattının aranması gerektiğini belirterek öğrencilere yangında alınacak tedbirler konusunda sunum yaptı.