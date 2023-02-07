Hatay İskenderun'da anne ve oğul enkazdan kurtarıldı

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen depremde enkaz altında kalan çok sayıda kişi, saatler sonra hayata tutundu. İşte onlardan birine ait video Hatay İskenderun'dan geldi.HATAY (İGFA) - AFAD koordinesiyle Hatay İskenderun'da bulunan İstanbul Eyüpsultan Belediyesi'ne bağlı ESAY Arama Kurtarma ekipleri, anneyi ve oğlunu enkazdan sağ salim kurtardı.

O anlar ekiplerin kameralarına yansıdı.

https://youtu.be/OUKGhaYJmmQ