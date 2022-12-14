Hatay'ın zengin florası Antalya'da sergileniyor

Hatay’ın zengin florası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Fuarı’nda sergileniyor.HATAY (İGFA) - Antalya’da düzenlenen fuarda Hatay Büyükşehir Belediyesi, Hatay’ın zengin tıbbi ve aromatik bitki çeşitliliğini, sektörle ilgili potansiyelini ve belediyenin kırsal kalkınmayla ilgili projelerini anlatmak için yerini aldı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi yetkilileri önümüzdeki dönemde EXPO’da düzenlenecek “Tıbbi ve Aromatik Bitki Fuarı” için de iş birlikleri geliştireceklerini açıkladı.

Sektör temsilcileri, yerel yönetimler ve ilgili herkesin katılım sağlayacağı fuar 14-17 Aralık tarihleri arasında devam edecek.